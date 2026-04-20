CNN: Τι θα γίνει με το ιρανικό πλοίο που κατέλαβαν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το CNN, η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να το κατακτήσει ως «έπαθλο»

Ο αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ και κατέλαβε την Κυριακή το φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία M/V Touska, το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, ανακοίνωσε η αμερικανική CENTCOM.

Τι θα συμβεί, όμως, τώρα με το πλοίο;

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ναυσιπλοΐας δήλωσαν στο CNN πως το Touska θα μεταφερθεί για αγκυροβόλημα ή σε λιμάνι για επιθεώρηση. Αφότου γίνει αυτό και προσδιοριστεί το φορτίο του, το πλοίο ενδέχεται να περάσει τελικά στην ιδιοκτησία της αμερικανικής κυβέρνησης ως «έπαθλο»

«Σύμφωνα με τους νόμους του ναυτικού πολέμου, μπορείς, υπό αυτές τις συνθήκες, να κατασχέσεις ένα πλοίο το οποίο έχει προσπαθήσει να διακόψει τον αποκλεισμό», δήλωσε στο CNN η Jennifer Parker, μη μόνιμη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Lowy και πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του MarineTraffic, το Touska πηγαινοερχόταν μεταξύ της κινεζικής πόλης Zhuhai και διαφόρων ιρανικών λιμανιών τα τελευταία χρόνια και είχε υποστεί κυρώσεις από το 2018.

Το MarineTraffic δήλωσε ότι το Touska είναι «φορτωμένο», αλλά δεν διευκρίνισε ακριβώς ποιο είναι το φορτίο του.

Εάν η Ουάσινγκτον «επιλέξει να το κρατήσει μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να περάσει από ένα 'δικαστήριο επάθλων', το οποίο θα χρειαστεί πρώτα να συγκροτηθεί», δήλωσε η Parker. «Όσο για την τύχη του πληρώματος του Touska, αυτό θα εξαρτηθεί από τις εθνικότητές τους» σημείωσε.

«Εάν επρόκειτο για Ινδούς ή Φιλιππινέζους ναυτικούς, υποψιάζομαι ότι το πλήρωμα απλώς θα αποβιβαζόταν από το πλοίο και θα επαναπατριζόταν».

«Εάν το πλήρωμα είναι Ιρανοί, ενδέχεται να συλληφθεί ή ενδεχομένως, εάν μέλη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται στο πλοίο, θα μπορούσαν να κρατηθούν ως αιχμάλωτοι πολέμου», προσέθεσε η Parker.

Εάν το Touska μεταφέρει όπλα ή εξοπλισμό για το Ιράν, το πλήρωμα πιθανότατα θα συλληφθεί, είπε.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του πλοίου, «μπορεί να αντιμετωπιστεί ως "λάφυρο πολέμου", όπως αντιμετωπίστηκαν , για παράδειγμα, όπλα που κατασχέθηκαν από εχθρούς κατά τη διάρκεια ένοπλων αυγκρούσεων στο παρελθόν», δήλωσε ο Carl Schuster, πρώην λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αναλυτής με έδρα τη Χαβάη.

Το CNN ζήτησε από την CENTCOM σχόλια σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος και την κατάσταση του πλοίου.