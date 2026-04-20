ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η άρση ασυλίας Αθανασίου – Χατζηβασιλείου, αποφασίζει η Ολομέλεια

Συνεδριάζει σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλή των Ελλήνων με αντικείμενο την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 13:00, ενώ η εισήγηση της Επιτροπής θα καθορίσει το επόμενο βήμα για την κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Νέα δικογραφία από την ελληνική Δικαιοσύνη

Η συγκεκριμένη δικογραφία διαφοροποιείται από προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν συνολικά 11 βουλευτές και δύο πρώην υπουργούς, καθώς –σύμφωνα με τις πληροφορίες– η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε αναρμόδια.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δηλαδή μέσω της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Στάση των δύο βουλευτών

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναμένεται να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, πιθανότατα μέσω υπομνήματος, παραμένοντας συνεπής στη θέση που έχει εκφράσει δημόσια από την πρώτη στιγμή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ελέγχεται για πράξη που δεν τελέστηκε, επιδιώκοντας –όπως έχει δηλώσει– να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Αθανασίου δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του ή αν θα παραστεί στην Επιτροπή, διατηρώντας επιφυλακτική στάση.

Πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες περί παράβασης καθήκοντος, τονίζοντας ότι δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια.

Η τελική απόφαση στην Ολομέλεια

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα διαμορφώσει την εισήγησή της, ωστόσο την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστούν και οι περιπτώσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έχει ήδη προταθεί η άρση ασυλίας, κατόπιν και δικού τους αιτήματος, ώστε –όπως υποστηρίζουν– να αποδειχθεί άμεσα η αθωότητά τους.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.