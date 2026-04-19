Ιράν: Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις - «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιο ταχύτερα»

Το Ιράν προχωρά πλέον στην αναβάθμιση και την ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μεταδίδει το Nournews.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με έναν από τους στόχους τους να είναι η εξουδετέρωση της πυραυλικής δύναμης του Ιράν.

🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.



General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.



O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar.

Η δήλωση του Ματζίντ Μουσαβί δημοσιεύεται μαζί με ένα επεξεργασμένο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί μια μη προσδιορισμένη υπόγεια πυραυλική εγκατάσταση. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης πλάνα με drones, πυραύλους και εκτοξευτές μέσα σε υπόγειες εγκαταστάσεις, καθώς και εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε περίπου το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του, όπως ανέφερε χθες η εφημερίδα The New York Times.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών «κατέστρεψε λειτουργικά» το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και κατέστησε τον στρατό του «ανίκανο να πολεμήσει για τα επόμενα χρόνια».

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται η Wall Street Journal δήλωσαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανασύρει ή να επισκευάσει πολλούς από τους εκτοξευτές που υπέστησαν ζημιές ή θάφτηκαν υπόγεια κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής βομβιστικής εκστρατείας.