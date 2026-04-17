Μαρινάκης: «Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία»

«Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κοιταχθούν στον καθρέφτη» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Για το συγκλονιστικό περιστατικό της κατάρρευσης του Γιώργου Μυλωνάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. «Όταν βλέπεις να ξεκινάει μία σύσκεψη και ένας από αυτούς που είναι στη σύσκεψη κάθε πρωί, παθαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να μην αναλογιστείς τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ό,τι και να λέμε εμείς, πιο συγκλονιστικό είναι για τους δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που εγώ σκέφτηκα ήταν να πάρω ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου», ανέφερε, τονίζοντας: «Ξέρετε, είναι φοβερό πράγμα η ζωή. Είναι φοβερό πράγμα το τι σκέφτεσαι μέχρι ένα σημείο και τι αρχίζεις να σκέφτεσαι μετά».

Αναφερόμενος στον τοξικό δημόσιο λόγο τόνισε: «Άκουσα χθες και τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα μέσα από την καρδιά του. Γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο στενούς του συνεργάτες -όχι μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, από πολλά χρόνια, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ξέρετε, επειδή μένω πολύ στην οικογένεια, γιατί όσο στενός και να είναι κάποιος ο συνεργάτης σου, η αγωνία ενός ανθρώπου που είναι κοντά σε κάποιον άνθρωπο που δίνει μία μάχη, δεν μπορεί να περιγραφεί. Αν δεν την έχεις ζήσει, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κοιταχθούν στον καθρέφτη».

«Και δεν είναι -μακάρι να ήταν ένα πρωτοσέλιδο ή ένα δημοσίευμα ή μία εφημερίδα- το πρόβλημα. Που σίγουρα είναι πρόβλημα όταν βγαίνουν τόσα ψέματα για έναν άνθρωπο και πιέζεται τόσο πολύ και ούτε θα συνδέσω εγώ κάτι με κάτι άλλο. Εγώ θα πω απλά ότι πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

Να κοιταχτούν στον καθρέφτη και αυτοί οι οποίοι διακινούν τόσο χυδαία ψέματα και εκείνοι είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δημοσιολογούντες, είτε είναι κάποιοι που παριστάνουν τους σατιρικούς, που από το όποιο επάγγελμα έχουν -και δημοκρατία έχουμε και καλά κάνουν και το κάνουν- μετατρέπονται σε "κήνσορες" και "κουνάνε το δάχτυλο" και "δολοφονούν" χαρακτήρες. Γιατί πίσω από έναν χαρακτήρα τον οποίο θέλουν να "δολοφονήσουν", την προσωπικότητά του, την υγεία του, κρύβονται και οικογένειες», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε: «Και θέλω να το πω γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το σε ποιο κόμμα είμαι, σε ποια παράταξη είμαι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και στο διαδίκτυο. Είναι αδιανόητο να βλέπεις σχόλια και μάλιστα πολλά εκ των οποίων ανώνυμα, τη στιγμή που ένας άνθρωπος παλεύει, πηγαίνουν κάποιοι φίλοι του να τον δουν, είναι εκεί η γυναίκα του, να βλέπει σχόλια ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους και για τον ίδιο, και το ίδιο, πιστέψτε με, το λέω όποιος και να είναι, όχι επειδή είναι συνεργάτης μου, όχι επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχουμε καθημερινή επικοινωνία -και θα συνεχίσουμε να έχουμε, είμαι βέβαιος. Το λέω γιατί έχουμε, νομίζω «πιάσει πάτο», αν μου επιτρέπετε την έκφραση, χωρίς να είναι αυτό το συνολικό κομμάτι της κοινωνίας, είναι μια νοσηρή μειοψηφία που κάνει θόρυβο».

Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ νοσηρό φαινόμενο, τόνισε ότι και ο ίδιος κατηγορήθηκε πριν από ένα μήνα, ότι δήθεν ήταν ενορχηστρωτής μιας ομάδας trolls και την ίδια στιγμή είχε προτείνει να βγουν οι κουκούλες από το διαδίκτυο. «Να ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν υπολογίζει όχι την υγεία κάποιου, όχι την αξιοπρέπειά του, όχι τον πόνο της οικογένειάς του, να ξέρουμε τουλάχιστον αν θέλουμε να κινηθούμε εναντίον του ποιος είναι. Δεν το λέω για να "τσουβαλιάσω" τη μία ή την άλλη πλευρά αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά πρωθυπουργός να λένε: "και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;"» ανέφερε.

«Καταρχάς είναι χυδαίο να μιλάνε για εργαλειοποίηση όταν πίσω από τον όποιο πρωθυπουργό, τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, κρύβεται ένας άνθρωπος που έχει συνεργάτες και φίλους και έχει κι εκείνος οικογένεια. Θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα είχανε στοχοποιήσει την κόρη του. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όλοι που κοιτάγανε και λέγανε "μα εμάς γιατί μας το λες; Τι φταίμε εμείς για ένα πρωτοσέλιδο;" -ένα πρωτοσέλιδο το οποίο, μην κοροϊδευόμαστε, ήταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία του λέξη μία άθλια στοχοποίηση για τον Γιώργο Μυλωνάκη. Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων που είναι ο πιο χυδαίος τρόπος για να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Να θυμίσω ότι έχουμε έναν άλλον πολιτικό αρχηγό, μια άλλη πολιτική αρχηγό, η οποία έχει πει τα πάντα για τους πάντες της Νέας Δημοκρατίας; "Δολοφόνους", ότι "έχετε τα χέρια σας βαμμένα με αίμα", έχει κατηγορήσει έναν νεκρό μηχανοδηγό… Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο "τσουβάλι", έχει στελέχη που μίλησαν για "χαμένα βαγόνια". Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Και κατηγορούσε τον πρωθυπουργό για "ενορχηστρωτή της συγκάλυψης"» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα λέει όλα αυτά γιατί «βιώνουμε εδώ και τρία χρόνια, με πρώτο τον πρωθυπουργό μια στοχοποίηση. Θυμάστε την πρώτη τετραετία το "ΝΔ βιαστές"; Θυμάστε το "ΝΔ παιδεραστές"; Θυμάστε το "ΝΔ δολοφόνοι" που ακουγόταν σε διάφορους χώρους; Δεν λέω για τον πρωθυπουργό της χώρας. Λέω για έναν πολιτικό που ανήκει σε μια παράταξη και έχει κάποιες θέσεις. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το ότι "συγκαλύπτετε ένα έγκλημα" και "τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα" δεν ακούστηκε σε καμία άλλη τραγωδία και δεν ακούστηκε κυρίως από τους συγγενείς και οι συγγενείς μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Ακούστηκε από πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία».

Σε ερώτηση σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να αλλάξει το τοπίο, υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση ποτέ να διανοηθούμε είτε είμαστε κυβέρνηση είτε είμαστε αντιπολίτευση να στραφούμε κατά της δικαιοσύνης. Ό,τι πει η δικαιοσύνη για να μπορούμε να έχουμε μια ελάχιστη αξιοπιστία ως πολιτικό σύστημα -μας αρέσει ή δεν μας αρέσει- πρέπει να γίνεται αποδεκτό». «Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτό που κάνουν σχεδόν όλοι μας οι πολιτικοί αντίπαλοι, να στρεφόμαστε κατά της δικαιοσύνης, τότε δεν έχουμε κανένα καταφύγιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ