Σ. Αραβία: Αποκατέστησε πλήρως τη δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης

Συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας που πλήγηκαν απ' τον πόλεμο.

Η Σαουδική Αραβία αποκατέστησε πλήρως τη δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης σε περίπου επτά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όπως δήλωσε την Κυριακή, λίγες ημέρες αφότου παρουσίασε εκτίμηση των ζημιών στον ενεργειακό της τομέα από επιθέσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και ο αγωγός που επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχουν αποκατασταθεί και επανέλθει σε πλήρη λειτουργική ικανότητα.

Η Σαουδική Αραβία δεν διευκρίνισε ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις, αλλά το βασίλειο έχει αναχαιτίσει πολλούς ιρανικούς πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι επιθέσεις διέκοψαν επίσης τις λειτουργίες σε βασικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, διύλισης, πετροχημικών και ηλεκτρικής ενέργειας στο Ριάντ, στην Ανατολική Επαρχία και στη Βιομηχανική Πόλη Γιανμπού.

Αποκατάσταση της παραγωγής

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις μείωσαν την παραγωγική της ικανότητα πετρελαίου κατά περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα και τη ροή μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης κατά περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης αποτελεί τη μοναδική οδό εξαγωγής αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν επιτέθηκε στον αγωγό λίγες μόλις ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ανέκτησε τις επηρεασμένες ποσότητες από το πετρελαϊκό κοίτασμα Μανίφα, όπου η παραγωγή είχε προηγουμένως μειωθεί κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως.

Οι εργασίες συνεχίζονταν για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής στην εγκατάσταση Khurais, αφού οι επιθέσεις μείωσαν περαιτέρω τη σαουδαραβική παραγωγική ικανότητα κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε το υπουργείο.

Πρόσθεσε ότι η ταχεία αποκατάσταση θα ενισχύσει την «αξιοπιστία και τη συνέχεια του εφοδιασμού στις τοπικές και παγκόσμιες αγορές».