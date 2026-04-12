Ν. Κορέα: Επιλέγει το Καζακστάν ως εναλλακτικό πάροχο πετρελαίου

Πριν τον πόλεμο, το 70% των αγορών πετρελαίου της χώρας προερχόταν από τη Μέση Ανατολή.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση προμηθειών αργού πετρελαίου από το Καζακστάν, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Βιομηχανίας, καθώς η χώρα αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, επομένως θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε συγκεκριμένες ποσότητες και λεπτομέρειες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας Κιμ Τζουνγκ-κουάν σε συνέντευξή του στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KBS.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Κανγκ Χουν-σικ ταξίδεψε μαζί με τον Κιμ στο Καζακστάν για να εξασφαλίσουν προμήθειες αργού πετρελαίου και νάφθας, εν μέσω διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το Καζακστάν μπορεί να ακούγεται πολύ μακρινό, αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος μεταφοράς είναι περίπου ο ίδιος με αυτόν από τις ΗΠΑ - περίπου 50 έως 60 ημέρες», δήλωσε ο Κιμ, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη επίσκεψη στη χώρα της Κεντρικής Ασίας είχε στόχο τη μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση των προμηθειών πετρελαίου.

Η Νότια Κορέα, η οποία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από εισαγωγές για την ενέργειά της, με το 70% των αγορών πετρελαίου να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, εξασφάλισε επίσης τον περασμένο μήνα δέσμευση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την προμήθεια 24 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.