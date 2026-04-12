Ιρανικό ΥΠΕΞ: Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα δυσπιστίας, καχυποψίας και αμφιβολίας

Πάντως η Τεχεράνη αναφέρει ότι «η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ».

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν να θέτουν «υπερβολικές απαιτήσεις», ανέφερε το ιρανικό ΥΠΕΞ στην αντίδραση του μετά τις άκαρπες συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ.

Δεν αναμενόταν ποτέ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα κατέληγαν σε συμφωνία αμέσως, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Προσθέτει ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν «σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη δυσπιστία, καχυποψία και αμφιβολία», μετά από περισσότερες από 40 ημέρες «επιβεβλημένου πολέμου» και λίγο μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Μπαγαεΐ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Student News Network του Ιράν: «Δεν θα έπρεπε από την αρχή να περιμένουμε ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία μόνο συνεδρία. Δεν νομίζω ότι κανείς είχε τέτοιες προσδοκίες.»

Παρόλα αυτά, συμπλήρωσε, «η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ».