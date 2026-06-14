Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά

Από το gov.gr στο νέο ΕΣΥ, η τεχνολογία αλλάζει το κράτος , αναφέρει ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Στα έξι χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησής του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Όπως τόνισε, το σημαντικότερο δεν είναι οι αριθμοί, αλλά ότι αποδείχθηκε πως το κράτος μπορεί να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM, ώστε κάθε αίτημα πολίτη ή επιχείρησης να παρακολουθείται με ενιαίο τρόπο, είτε υποβάλλεται μέσω gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Εκτενή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την Ελληνική Αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ενώ υπενθύμισε τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο. Όπως είπε, δεν υπάρχουν «άβατα» και «ανέγγιχτοι».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η κτηματογράφηση της χώρας σε ποσοστό 99% και ότι στόχος είναι έως το 2030 η Ελλάδα να διαθέτει πλήρως οργανωμένο χωρικό σχεδιασμό και σαφείς χρήσεις γης.

Ο κ.Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους μεταφέρεται και στο νέο ΕΣΥ, με έμφαση όχι μόνο στις υποδομές και στον εξοπλισμό, αλλά και στον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, επισημαίνοντας ότι έχουν εγκατασταθεί 329 από τους 335 σταθμούς σε όλη τη χώρα και ότι έως το τέλος Ιουνίου γιατροί και ασθενείς θα μπορούν να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως απόστασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 3.000 συστήματα κατ' οίκον παρακολούθησης για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, καθώς και στον εξοπλισμό τηλεϊατρικής που θα διαθέτουν οι Κινητές Μονάδες Υγείας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, λέγοντας ότι η ψηφιακή ιχνηλάτηση ασθενών εφαρμόζεται πλέον σε 73 νοσοκομεία. Όπως ανέφερε, μόνο τον Μάιο περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο, ενώ στο ΚΑΤ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ήταν 2 ώρες και 37 λεπτά.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι παραδόθηκαν ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και στο Νοσοκομείο Καστοριάς, δύο Κέντρα Υγείας στο 'Αργος Ορεστικό και στο Λιτόχωρο, καθώς και η νέα Καρδιολογική Κλινική στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα, λέγοντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υποστήριξη ανθρώπων με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και των οικογενειών τους. Όπως ανέφερε, οι πρώτες εξειδικευμένες κλίνες θα δημιουργηθούν στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Σταύρος Νιάρχος».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Για τις τηλεοπτικές άδειες των περιφερειακών σταθμών, τόνισε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν τριών δεκαετιών και θεσπίζεται σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης. Ανέφερε επίσης ότι στο ίδιο νομοσχέδιο περιλήφθηκε ρύθμιση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα, μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, ηγείται πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» σε τρίτα κράτη εκτός ΕΕ, με στόχο οι πρώτες συμφωνίες να συναφθούν το 2026 και οι δομές να λειτουργήσουν από το 2027.

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, για τη στάση της στη σχετική διαδικασία. Όπως ανέφερε, όταν συζητείται το Σύνταγμα, ζητούμενο πρέπει να είναι η αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων.

Στο πεδίο της εργασίας, ανακοίνωσε 1.000 νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία στις Περιφέρειες, οι οποίες προστίθενται στις 3.000 θέσεις που ήδη υπάρχουν στους Δήμους.

Για τον σιδηρόδρομο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη με 75 χιλιόμετρα νέων συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, με στόχο την επιτάχυνση εκκαθάρισης χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε ακόμη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στην ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας στη Ρόδο, καθώς και στην επιλογή της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών το 2027.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ευχαριστώντας τους εθελοντές αιμοδότες και καλώντας περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ