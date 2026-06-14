«Δίψα» των ξένων επενδυτών για ελληνικά assets

Προς ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων από τις εισηγμένες στο Χ.Α το 2026.

Συνεχίζεται η «δίψα» των ξένων επενδυτών για τα ελληνικά assets. Μετά τις προσφορές των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ, την Τετάρτη προσφέρθηκαν 36 δισ. ευρώ για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

H επιστροφή των ξένων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την έντονη δραστηριότητα στην πρωτογενή αγορά, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης του επενδυτικού του προφίλ.

Η ελληνική αγορά αλλάζει «πίστα» και στο μέτωπο της ρευστότητας της αγοράς, μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του Euronext και την άνοδο της στη «super league 1» των αγορών, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η υψηλή ρευστότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτυπώθηκε στην ιστορική επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4,25 δισ. ευρώ κατά την οποία προσφέρθηκαν 18 δισ. ευρώ.

Η Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ έδειξε ότι η εγχώρια αγορά είναι «ζωντανή» και δυναμική

Μετά την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, σειρά παίρνει η αύξηση του ΑΔΜΗΕ. Δύο αυξήσεις που αλλάζουν σε σημαντικό βαθμό τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση, πριν ξεκινήσει, έχει καλυφτεί τουλάχιστον κατά δύο φορές, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 16 Ιουνίου. Εντός του του Ιουνίου η IDEAL Holdings έχει σχεδιάζει και την εισαγωγή στο Euronext Athens της εταιρεία «Αττικά Πολυκαταστήματα».

Εφόσον διατηρηθούν οι θετικές ροές και το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά διαθέτει τις προϋποθέσεις να υποστηρίξει τόσο νέες εισαγωγές, όσο και μεγαλύτερες εταιρικές συναλλαγές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και άλλη ή και άλλες εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών εντός του τρέχοντος έτους, μετά την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers.

Η αύξηση της ρευστότητας στην κεφαλαιαγορά και το γενικότερα θετικό κλίμα στην δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τις εισηγμένες να αντλήσουν ποσά άνω των 6 δισ. ευρώ, μέσα μόλις σε ένα εξάμηνο, όταν ολόκληρο το 2025 το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε μέσω του ΧΑ ανήλθε σε 2,5 δισ. (IPO , αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιακές εκδόσεις). Εάν διατηρηθεί αυτό κλίμα ίσως καταρριφθεί και το υψηλό της τελευταίας 5ετίας που είναι τα 7,9 δις. και είχε σημειωθεί το 2021 .

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024 από το ΧΑ χάρη όμως στα μεγάλα private placements σε Πειραιώς και Εθνική (περίπου 2,5 δισ.) αλλά και στην εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ του ΔΑΑ σε μια έκδοση που προσέγγισε τα 800 εκατ..

Το 2021 οι εισηγμένες κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσό στα 7,9 δισ., το υψηλότερο της πενταετίας ( κυριότερες τα 2,36 δισ. της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ., όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. της Alpha Bank).

Η παρουσία των ξένων επενδυτών

Τον Μάϊο οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν εισροές ύψους Euro305,70 εκατ. (και λόγω της Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ), με την κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου των δικαιούχων μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,53% για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν το 71,6% των συνολικών συναλλαγών σε σχέση με το 68,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025 - σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες εισροές τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

