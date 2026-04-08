Στασινός: Μονόδρομος η καθιέρωση υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων σε όλα τα κτίρια για μείωση ατυχημάτων

Η χώρα διαθέτει γερασμένο κτιριακό απόθεμα και αυτό σημαίνει απαραιτήτως δράση για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών – αλλά και της περιουσίας τους.

Κατόπιν πολλών πρόσφατων συμβάντων, με τελευταία οδυνηρή τραγική κατάληξη δυστύχημα στη Κόρινθο, που αφορούν καταρρεύσεις εξωστών ή άλλων στοιχείων όψεων παλιών ή / και γηρασμένων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, το ΤΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η ασφάλεια και η ζωή των πολιτών, με παράλληλη αποτελεσματική διασφάλιση της ατομικής περιουσίας, των δημόσιων και κοινοχρήστων χώρων και του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό το θέμα συζητήθηκε από πολλές πλευρές στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και θα διεξαχθούν δράσεις και θα αναληφθούν πρωτοβουλίες τόσο κεντρικά όσο και στην Περιφέρεια, σε συνεργασία με τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ.

Με αφορμή σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα διαθέτει γερασμένο κτιριακό απόθεμα και ότι αυτό σημαίνει απαραιτήτως δράση για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών – αλλά και της περιουσίας τους. Μπορεί πράγματι να κτίζουμε γερά ακίνητα στη χώρα μας, προϊόν επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας των Ελλήνων Μηχανικών ακόμη και πέραν των ρυθμιστικών απαιτήσεων, όπως αποδεικνύεται με την πρόοδο του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των δημοσίων κτιρίων της χώρας. Αλλά αυτό ισχύει περισσότερο για τα νεότερα παρά για τα παλαιότερα ακίνητα. Και σημαίνει παράλληλα ότι τα παλαιά κτίρια πρέπει να ελέγχονται για την ακεραιότητά τους. Τόσο όσον αφορά τη δομική τρωτότητα όσο και την ασφάλεια των προσόψεων και των στοιχείων των όψεων, ιδίως όσων βρίσκονται σε επαφή ή πρόσωπο με δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους. Τέτοια στοιχεία είναι οι προσόψεις, εξώστες – μπαλκόνια – βεράντες, τα διακοσμητικά στοιχεία και άλλα. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αντοχή τους όσο παλαιώνουν. Κάτι που κτίστηκε σωστά πριν από 50 ή 60 ή 70 χρόνια, με όση καταπόνηση έχει μεσολαβήσει και με τη γνωστή έλλειψη κουλτούρας συντήρησης στη χώρα, δεν σημαίνει ότι είναι και σήμερα ασφαλές.

Το ΤΕΕ προτείνει όλα τα κτίρια από κάποια παλαιότητα και πάνω να ελέγχονται υποχρεωτικά για την ασφάλειά τους και ειδικά οι προσόψεις, εξώστες κλπ, με επιλογή μέσα από Μητρώο Μηχανικών και υποχρεωτικότητα ελέγχων, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων κλπ) και ήδη λειτουργούντες ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελεγκτές Δόμησης κλπ). Επιπλέον, ο έλεγχος ασφάλειας και καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει και τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επίσης με υποχρεωτικότητα ανά παλαιότητα και ταξινόμηση κινδύνου.

Η καθιέρωση υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων σε όλα τα κτίρια είναι ο μόνος δρόμος που θα βοηθήσει έμπρακτα να μειωθούν ατυχήματα και δυστυχήματα. Θα δημιουργήσει καλύτερους όρους ασφάλειας και προστασίας της ζωής των πολιτών, αυξάνοντας παράλληλα την αξία της περιουσίας τους. Νοοτροπία συντήρησης δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ξαφνικά και μαγικά. Θα το πετύχουμε μόνο μέσα από θεσμοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που βοηθούν έμπρακτα τους πολίτες. Το ΤΕΕ είναι εδώ για να συμβάλει με λύσεις στις ανάγκες των Ελλήνων και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες της Πολιτείας.»