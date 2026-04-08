Υποχωρεί 20% το ευρωπαϊκό αέριο

Με πτώση περίπου 30% αντιδρά η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αίροντας το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν.

Λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 09:00 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου «κατρακυλά» κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Η τιμή Brent υποχώρησε περίπου 13%, φθάνοντας τα 94,80 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έγραψε πτώση άνω του 15%. Βεβαίως, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα πριν την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν κινούνταν στα 70 δολ. το βαρέλι.