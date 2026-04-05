Μέση Ανατολή: Επικοινωνία του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ με τον Στιβ Γουίτκοφ και αξιωματούχους της περιοχής για αποκλιμάκωση της κρίσης

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Πακιστάν ενεργούν ως μεσάζοντες στην κρίση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και αξιωματούχους της περιοχής, ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, για να συζητήσουν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του σήμερα το υπουργείο.

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Πακιστάν ενεργούν ως μεσάζοντες στην κρίση, με το Ισλαμαμπάντ πρόσφατα να φιλοξενεί συνάντηση στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και για το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

Τριπλό σοκ σε τιμές, επιχειρήσεις και αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν – Άπιαστοι οι στόχοι για το 2026

ΕΡΓΑΝΗ: Ποδαρικό με 217.959 αποχωρήσεις τον Ιανουάριο - Επτάμηνο σερί αρνητικών ισοζυγίων προσλήψεων - απολύσεων

