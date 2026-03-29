Κοντογεώργης: Η Ροδόπη βρίσκεται στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ παρουσίασε το ολιστικό Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης «Ροδόπη 2030».

Στην Κομοτηνή, ένα ακόμα σταθμό των εθνικών διαβουλεύσεων, παρουσιάστηκε το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Ροδόπη, παρουσία ευρέος κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη. Η εκδήλωση σήμανε την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επαφών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισφραγίζοντας μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για το μέλλον της περιοχής. Ταυτόχρονα ο κ. Κοντογεώργης παρουσίασε δράσεις που υλοποιούνται στην Θράκη που καλύπτουν ήδη το 60% των προτάσεων της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το σχέδιο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 950 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής, καθώς και 197 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις και δάνεια προς την τοπική επιχειρηματικότητα.

Υποδομές και υδάτινοι πόροι

Η κατασκευή του φράγματος Ιασίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση για το συνοδευτικό αρδευτικό δίκτυο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα, για το φράγμα Κομψάτου προχωρά η επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βασικό στάδιο για την ωρίμαση του έργου και με την ολοκλήρωση αυτής θα προχωρήσει η χρηματοδότηση του με κατάλληλο εργαλείο.

Οδικές συνδέσεις

Στην οδική σύνδεση Κομοτηνής - Νυμφαίας - ελληνοβουλγαρικών συνόρων δρομολογείται η κατασκευή προσωρινής παρακαμπτήριας οδού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία μέχρι την οριστική αποκατάσταση του άξονα. Παράλληλα, το έργο βελτίωσης της οδικής σύνδεσης Μαρώνειας - παραλίας Πετρωτών - ορίων Έβρου, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη με παράλληλη πρόβλεψη για την επέκταση του στο Φανάρι με την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ενέργεια και αναπτυξιακές υποδομές

Ο Σταθμός Συμπίεσης ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, ύψους 134 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί και εγκαινιαστεί, ενώ προχωρά και η διαγωνιστική διαδικασία για νέο αγωγό Καρπερής - Κομοτηνής, προϋπολογισμού 321 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τα έργα υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, ενώ σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα δίνεται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ για την απασχόληση και τη στήριξη νέων επιχειρήσεων. Μέσω του καθεστώτος για τις Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου δίνονται ειδικά κίνητρα για την ενίσχυση επενδύσεων σε παραμεθόριες- και όχι μόνο- περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικά και δημογραφικά εμπόδια, ώστε να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Υγεία και κοινωνική φροντίδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ενώ υλοποιούνται έργα αναβάθμισης στα Κέντρα Υγείας Σαπών και Ιάσμου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας Μονάδας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια/Alzheimer, η οποία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026.

Παράλληλα, ενισχύονται οι κοινωνικές υποδομές με στοχευμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως η λειτουργία δομών αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας για τις γυναίκες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας.

Παιδεία και πανεπιστημιακές υποδομές

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπό σχεδιασμό βρίσκονται έργα για τη αναβάθμιση των υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών, ύψους 107 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, όπου έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και η κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ύψους 19 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Χωρικός σχεδιασμός και περιβάλλον

Προχωρά η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Σχεδίων Διαχείρισης, καθώς και ο εξορθολογισμός των ορίων της περιοχής Ramsar, με στόχο την ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Μετά από τεκμηριωμένη παρέμβαση, η έκταση προστασίας μειώθηκε κατά 42%, εξαιρώντας καλλιέργειες και τουριστικές περιοχές (Φανάρι, Αρωγή, Μέση), απελευθερώνοντας έτσι σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, δρομολογείται η εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπου δεν υφίστανται, μέσω χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Σε περιπτώσεις όπου βρίσκονται ήδη σε εκπόνηση Τοπικά Χωρικά Σχέδια, προβλέπεται η επικαιροποίησή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

Τουρισμός και πολιτισμός

Στον τομέα του τουρισμού προωθούνται έργα ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, όπως η ανάπτυξη πεζοπορικών διαδρομών στον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών και η χωροθέτηση της Μαρίνας Ροδόπης. Ο Δήμος προχωρά σε master plan με χρηματοδότηση 150.000 ευρώ από το υπουργείο Τουρισμού για την αξιοποίηση της δημόσιας χερσαίας ζώνης. Η ανάπτυξη τουριστικού λιμένα στη Μαρώνεια μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στο Θρακικό Πέλαγος, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιφερειακού δικτύου λιμένων αναψυχής, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον πολιτισμό, την περίοδο 2019-2026 υλοποιούνται έργα συνολικού ύψους άνω των 11 εκατ. ευρώ, με σημαντικές παρεμβάσεις σε μνημεία και ιστορικούς χώρους της περιοχής, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής και τα έργα στο Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής.

Διαχείριση αποβλήτων

Οι εργασίες για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Ηφαίστου και Υφαντών προχωρούν προς ολοκλήρωση, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται και τα έργα για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα δίκτυα Φαναρίου - Αρωγής και Παραλίας Μέσης - Αγείρου, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε την Παρασκευή στη Κομοτηνή, μαζί με τον βουλευτή Ευριπίδη Στυλιανίδη, συμμετείχαν οι: Θ. Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γ. Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ. Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας, Λ. Τσαβδαρίδης, υφυπουργός Ανάπτυξης, Κ. Οικονόμου, ΓΓ ΠΔΕ & ΕΠΑ, Δ. Μπουραντώνης, ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης, Π. Βαρελίδης, ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος Και Υδάτων, Ε. Μπακογιάννης, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού Και Αστικού Περιβάλλοντος, Γ. Διδασκάλου, ΓΓ Πολιτισμού, Β. Κουτσούκου, ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής Και Ανάπτυξης, Γ. Χορμόβα, Διοικήτρια ΔΥΠΑ ενώ στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου τοποθετήθηκαν ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χ. Τοψίδης, οι δήμαρχοι της περιοχής καθώς και εκπρόσωποι των φορέων.

Συμπερασματικά, ο Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε σχετικά:

«Η Ροδόπη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Κομοτηνή παραμένει και ενισχύεται ως διοικητικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Με ένα συνεκτικό σχέδιο που κινητοποιεί σημαντικούς πόρους, επενδύουμε στις υποδομές, την υγεία, την παιδεία και την επιχειρηματικότητα, ώστε η Ροδόπη να αξιοποιήσει πλήρως τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να πετύχει βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε απτή ευημερία για τους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τις υποδομές και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας. Με τη συνεργασία όλων των φορέων, η Ροδόπη αλλάζει σελίδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ