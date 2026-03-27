Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Κομισιόν επλήγη από κυβερνοεπίθεση στις 24 Μαρτίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, η οποία επηρέασε την υποδομή cloud που φιλοξενεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, η οποία επηρέασε την υποδομή cloud που φιλοξενεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa, με τα πρώτα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι ελήφθησαν δεδομένα από αυτούς τους ιστότοπους, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή.

Το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί.

"Τα εσωτερικά συστήματα δεν επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση", δήλωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν κατονόμασε κάποια ομάδα ή πρόσωπο που να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider