Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Κομισιόν επλήγη από κυβερνοεπίθεση στις 24 Μαρτίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, η οποία επηρέασε την υποδομή cloud που φιλοξενεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa, με τα πρώτα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι ελήφθησαν δεδομένα από αυτούς τους ιστότοπους, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή.
Το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί.
"Τα εσωτερικά συστήματα δεν επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση", δήλωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.
Η Επιτροπή δεν κατονόμασε κάποια ομάδα ή πρόσωπο που να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ