Τις άμεσες και τις έμμεσες απειλές για την Υγεία αξιολογεί ο ΠΟΥ στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την Υγεία των πολιτών στις πληγείσες περιοχές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνουν τους τραυματισμούς, τις αναπηρίες και τα ψυχικά τραύματα. Σε κίνδυνο τίθεται επίσης η διασφάλιση της πρόσβασης σε δομές υγείας ειδικά για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος διασποράς λοιμωδών νοσημάτων στα ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια.

Ανησυχίες παράλληλα διατυπώνονται για την ασφαλή κατανάλωση του νερού και για την πιθανότητα καταγραφής επεισοδίου που θα μπορούσε να προκαλέσει τη μόλυνση του πληθυσμού με χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά ή πυρηνικά υλικά. Ο ΠΟΥ ανησυχεί επίσης για την αύξηση των νοσημάτων που σχετίζονται με το θερμικό στρες καθώς η θερμοκρασία θα αυξάνεται σημαντικά στη Μέση Ανατολή, επιφέροντας την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων.

Επιπρόσθετα των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία, τα χτυπήματα σε διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου στο Ιράν, το Μπαχρέιν κα τη Σαουδική Αραβία αυξάνουν τη ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ η αναμενόμενη έλλειψη σε καύσιμα, που θα ακολουθήσει τα πλήγματα σε σημαντικές ενεργειακές υποδομές θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων υγείας.

Επιπλέον, τα χτυπήματα σε δομές υγείας σε διάφορες χώρες στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τον θάνατο υγειονομικών επηρεάζοντας τόσο την βραχυπρόθεσμη όσο και την μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην περίθαλψη.

Η διατάραξη στις αλυσίδες τροφοδοσίας και οι κλυδωνισμοί στην αγορά ενέργειας μπορεί να έχουν καταλυτικές επιδράσεις στην επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα.

Η απάντηση του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ καταβάλλει προσπάθειες να μειώσει τις απειλές απατώντας στα αιτήματα που δέχεται. Συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και άλλους εταίρους προκειμένου να δημιουργηθούν διαφορετικά μονοπάτια τροφοδοσίας και τροφοδοτεί με φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Παράλληλα επεκτείνει τα συστήματα επιτήρησης για τα μεταδοτικά και τα μη μεταδοτικά νοσήματα και εκπαιδεύει τους υγειονομικούς όπου αυτό χρειάζεται

Υποστήριξη για το επιβαρυμένο σύστημα υγείας του Λιβάνου

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), παρέλαβε μια αποστολή βασικών ιατρικών εφοδίων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι για την υποστήριξη του επιβαρυμένου συστήματος υγείας του Λιβάνου εν τω μέσω κλιμακούμενων αναγκών.

Η αποστολή περιλαμβάνει 3,5 τόνους προμηθειών για τραύματα και επείγουσα υγειονομική περίθαλψη που παρέχονται από τον ΠΟΥ, χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη της Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO). Οι προμήθειες θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας τραυμάτων και της διαχείρισης οξέων και μολυσματικών ασθενειών.

Περιλαμβάνουν φάρμακα και εξοπλισμό για τη διατήρηση υπηρεσιών διάσωσης σε νοσοκομεία, κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κινητές μονάδες υγείας που εξυπηρετούν τους πληγέντες πληθυσμούς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο, Δρ. Abdinasir Abubakar, τόνισε: «Αυτή η έγκαιρη αποστολή προμηθειών για τραύματα αποτελεί κρίσιμη συμβολή στην ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Λιβάνου σε μια στιγμή αυξημένης ανάγκης. Είμαστε ευγνώμονες για την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ECHO, η οποία αντικατοπτρίζει μια ισχυρή δέσμευση για τη διάσωση ζωών και την υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην πρώτη γραμμή. Ο ΠΟΥ παραμένει πλήρως σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους για να διασφαλίσει ότι αυτές οι απαραίτητες προμήθειες θα διανεμηθούν γρήγορα και θα φτάσουν σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο».

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και τους εταίρους του για να συντονίσει την αποτελεσματική διανομή προμηθειών και να διασφαλίσει ότι η βοήθεια φτάνει στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς έγκαιρα και δίκαια.

Οι εκτιμήσεις στο Ιράν

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το σύστημα υγείας του Ιράν εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από πίεση ενώ υπάρχουν ανησυχίες για τη υγεία ειδικά των εκτοπιζόμενων πληθυσμών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κίνδυνος επιδημικής έξαρσης της ιλαράς είναι μεγάλος στο Ιράν. Οι κινητές ομάδες του ΠΟΥ συνεργάζονται με τις ιρανικές Αρχές προκειμένου να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί για την πολιομυελίτιδα, τη διφθερίτιδα, την ηπατίτιδα Β και τον ροταϊό.