Ιρανός αξιωματούχος: «Μονόπλευρη» η πρόταση των ΗΠΑ - Η πόρτα στη διπλωματία παραμένει ανοιχτή

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε στο Πακιστάν, ήταν ότι αυτή ήταν «μονόπλευρη και άδικη», δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μπορεί να βρεθεί μια πορεία προς τα εμπρός αν επικρατήσει ο ρεαλισμός στην Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς χθες Τετάρτη το βράδυ από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

«Εν συντομία, η πρόταση υποδηλώνει ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από την ικανότητά του να αμυνθεί με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για την άρση των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να προχωρήσει με επιτυχία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο για συνομιλίες δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», καθώς η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στην εδραίωση κοινού εδάφους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και στην άμβλυνση των διαφορών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ