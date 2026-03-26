Ιράν: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός «εξόντωσε» τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός «εξόντωσε τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη ναρκοθέτηση και τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ», δήλωσε ο Κατς, ορκιζόμενος στους επικεφαλής των Φρουρών, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι θα «συνεχίσουμε να σας κυνηγάμε έναν προς έναν».

Νωρίτερα σήμερα, Πακιστανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters πως το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, μετά από έτοιμα της χώρας του προς τις ΗΠΑ.

«Οι Ισραηλινοί είχαν... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος. Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

