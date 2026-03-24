Μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 3% το 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ορισμένα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2025, καταγράφοντας περίπου 19.400 θανάτους. Πρόκειται για μείωση 3% σε σχέση με το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι 580 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Αυτό συνιστά σημαντικό επίτευγμα, με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί τόσο τα οχήματα στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ωστόσο, από τα προκαταρκτικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη δεν βρίσκονται ακόμη σε πορεία επίτευξης του στόχου της ΕΕ για μείωση κατά το ήμισυ των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2030.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μεταξύ 2024 και 2025 σημειώθηκαν αξιοσημείωτες μειώσεις στην Εσθονία (-38%) και την Ελλάδα (-22%). Με βάση αυτά τα προκαταρκτικά και σε κάποιες περιπτώσεις αποσπασματικά στοιχεία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία βρίσκονται επί του παρόντος σε πορεία επίτευξης του στόχου για μείωση κατά 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030. Παρά την πρόοδο, η Ρουμανία εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ, μαζί με τη Βουλγαρία και την Κροατία. Η Σουηδία και η Δανία είχαν τους ασφαλέστερους δρόμους το 2025, όπως και τα προηγούμενα έτη, με χαμηλά ποσοστά 20 και 23 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, αντίστοιχα.

Το 2025 οι επιδόσεις της Ελλάδας ήταν χειρότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, με 50 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 43. Ωστόσο, το 2025 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (22%) του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος — εν μέρει χάρη στην αυξημένη επιβολή της χρήσης κράνους και της μη οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η Ελλάδα καταγράφει υψηλό ποσοστό θανάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα και θανάτων σε αστικές οδούς. Επίσης, η υπέρβαση ταχύτητας είναι βασικό ζήτημα ασφάλειας στην Ελλάδα, και έχει ανεβάσει τους θανάτους από ατυχήματα με εμπλοκή ενός μόνο οχήματος σε ποσοστό 41%. Επίσης, η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά χρήσης κράνους και ζωνών ασφαλείας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία του 2019 και του 2024, καταγράφηκε μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 3%.

Σε κάθε θάνατο, εκτιμάται ότι αντιστοιχούν πέντε σοβαροί τραυματισμοί. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου 100.000 άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών. Μολονότι το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών εργασιών το αναλαμβάνουν οι εθνικές και τοπικές αρχές, η ΕΕ συμβάλλει θεσπίζοντας κανόνες ασφάλειας για τις υποδομές και τα οχήματα, καθώς και για τις εξετάσεις οδήγησης και την αδειοδότηση, συντονίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και χρηματοδοτεί έργα οδικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, πρόσφατες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ είναι οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις άδειες οδήγησης και την καλύτερη διασυνοριακή επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η πρόταση για τη βελτίωση της τεχνικής κατάστασης των οχημάτων.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε σχετικά: «Η οδική ασφάλεια συνιστά κοινή μας ευθύνη. Η σταθερή μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ δείχνει ότι οι κοινές μας προσπάθειες μετράνε. Ωστόσο, κάθε μία από τις ζωή που χάθηκε πέρυσι στους δρόμους μας είναι μια αδικαιολόγητη απώλεια. Πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, και τους χρήστες του οδικού δικτύου για να κάνουμε τους δρόμους μας πιο ασφαλείς και να κρατήσουμε σταθερά την Ευρώπη στην πορεία επίτευξης του στόχου μας για μηδενικούς θανάτους από τροχαία ατυχήματα έως το 2050».

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025. Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν από την Επιτροπή το φθινόπωρο.