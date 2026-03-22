Επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

Επικαλούμενο την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο το Wafa έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες και πυρπολημένα οχήματα από τις επιδρομές των εποίκων στα χωριά Τζαλούντ και Καριούτ.

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή εναντίον πολλών παλαιστινιακών χωρίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τραυματίζοντας ανθρώπους και προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa και ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ισραηλινός στρατός.

Επικαλούμενο την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο το Wafa έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες και πυρπολημένα οχήματα από τις επιδρομές των εποίκων στα χωριά Τζαλούντ και Καριούτ στην περιοχή της Ναμπλούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αντίστοιχες επιδρομές σημειώθηκαν στο χωριό Φαντακουμίγια κοντά στη Τζενίν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε τις επιθέσεις αυτές: «Τη χθεσινή νύκτα οι δυνάμεις του Τσαχάλ και η αστυνομία συνόρων έσπευσαν σε πολλά παλαιστινιακά χωριά στην περιοχή της Ιουδαίας- Σαμάριας (σ.σ. όπως αποκαλεί το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) μετά τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί πολίτες προκαλούσαν εμπρησμούς σε κτίρια και υπάρχοντα καθώς και ταραχές στην περιοχή».

Όπως σημείωσε το Wafa, «μεγάλη ομάδα εποίκων επιτέθηκε στο χωριό Τζαλούντ, πυρπολώντας σπίτια και οχήματα, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες και σπάζοντας τζάμια, ενώ Παλαιστίνιοι πολίτες προσπαθούσαν να τους αντιμετωπίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές».

Το παλαιστινιακό πρακτορείο περιέγραψε «μια σειρά επιθέσεων στο σύνολο της Δυτικής Όχθης».

Ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας χθες Σάββατο το βράδυ ανέφερε ότι το απόγευμα «ένα παλαιστινιακό όχημα προσέκρουσε σε ισραηλινό, προκαλώντας τον θάνατο ενός από τους επιβάτες».

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστεί αν επρόκειτο για ατύχημα ή επίθεση. Ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε τα αντίποινα των Ισραηλινών εποίκων.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έδειχναν δεκάδες εποίκους να έχουν βγει στους δρόμους παλαιστινιακών χωριών φωνάζοντας και πυρπολώντας αυτοκίνητα.

Η εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι «έποικοι πυρπόλησαν κτίρια και οχήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Όχθης στη διάρκεια της νύκτας».

Η εφημερίδα καταμέτρησε «είκοσι περιστατικά εθνικιστικής βίας» στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 11 Παλαιστίνιοι.

Την ώρα που η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν αύξηση των επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Με βάση τις παλαιστινιακές αρχές, έξι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου από τα πυρά εποίκων στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημοσίως την ανησυχία τους για την αύξηση της βίας από μέρους των εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ