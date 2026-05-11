Visa Innovation Program Europe: Οι 7 Fintech εταιρείες που επιλέχθηκαν για το 2026 από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Την επιλογή επτά fintech από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα για τον νέο κύκλο του Visa Innovation Program Europe 2026 ανακοίνωσε η Visa. Η δυναμική του fintech οικοσυστήματος αποτυπώνεται στο αυξημένο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα την φετινή χρονιά, καθώς οι αιτήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα κατέγραψαν αύξηση σχεδόν 50% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Έπειτα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, οι επτά (7) startups που τελικώς επιλέχθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι: AgriNow, Better, Cloudigo, Paytic , GYST, Outfindo και Peanuds

Το Visa Innovation Program Europe, που βρίσκεται πλέον στον 8ο κύκλο υλοποίησής του, στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης των fintech εταιρειών, στη βελτίωση των ψηφιακών λύσεων πληρωμών και στην επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εντάσσοντας παράλληλα στο δίκτυο της Visa ανερχόμενες καινοτομίες με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και το agentic commerce.

Μέσω του προγράμματος, οι επιλεγμένες startups θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, μεντόρων, επενδυτών και πελατών της Visa, αποκτώντας πρόσβαση σε κορυφαίους οργανισμούς που τους επιτρέπουν να δοκιμάσουν, να αξιολογήσουν και να εξελίξουν τις καινοτόμες λύσεις τους σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Κάθε κύκλος του προγράμματος δομείται γύρω από βασικούς θεματικούς άξονες που ανταποκρίνονται στις σημαντικότερες προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των πληρωμών.

Στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Eleven Ventures και την Endeavor Greece.

Για το 2026, το Visa Innovation Program Europe επικεντρώνεται σε τρεις θεματικού πυλώνες:

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εμπόριο μέσω ψηφιακών βοηθών (Agentic commerce)

B2B λύσεις και κίνηση κεφαλαίων

Open Finance και δεδομένα

Μέσα από αυτούς τους θεματικούς άξονες, αναζητήθηκαν και επιλέχθηκαν οι πλέον καινοτόμες fintech, που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και να συμβάλλουν μέσω καινοτόμων λύσεων στη διαμόρφωση του μέλλοντος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, δήλωσε: «Η καινοτομία παραμένει καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη των πληρωμών. Στον όγδοο κύκλο του Visa Innovation Program Europe, καλοσωρίζουμε για πρώτη φορά επτά δυναμικές fintech, οι οποίες φέρνουν νέες ιδέες και λύσεις, ικανές να μετασχηματίσουν τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν πλήρως την καθοδήγηση των μεντόρων και τις ευκαιρίες που παρέχει το δίκτυο συνεργατών της Visa και ανυπομονούμε να δούμε πώς αυτές οι καινοτόμες λύσεις θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».

O Daniel Tomov, Founding Partner της Eleven Ventures, δήλωσε: «Καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο του 2026 για το Visa Innovation Program Europe, καταγράφουμε εξαιρετική δυναμική, σηματοδοτώντας μια καθοριστική μετάβαση προς μια νέα εποχή έξυπνων και αυτόνομων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η δυναμική του ταλέντου που αναδύεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα - οικοσυστήματα που έχουν ωριμάσει ταχύτατα και εξελίσσονται σε ισχυρούς κόμβους εμπορίου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το επίπεδο καινοτομίας στον χώρο του fintech στην περιοχή είναι ισχυρότερο από ποτέ, με νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσουν λύσεις παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως οι πληρωμές, η τεχνητή νοημοσύνη, το embedded finance, η κανονιστική συμμόρφωση και οι ψηφιακές υποδομές. Συνδέοντας αυτή την καινοτομία με το δίκτυο συνεργατών της Visa, επιταχύνουμε τη μετάβαση από τις παραδοσιακές πληρωμές σε ένα απρόσκοπτο, διασυνοριακό οικοσύστημα πληρωμών σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε αυτή τη νέα γενιά δημιουργών, συμβάλλοντας στη διασύνδεση τους και στις ευκαιρίες που προσφέρει το παγκόσμιο δίκτυο της Visa.»

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Regional Managing Director της Endeavor Europe, δήλωσε: «Στην Endeavor πιστεύουμε ότι τα οικοσυστήματα αναπτύσσονται όταν φιλόδοξες startups έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα δίκτυα, τεχνογνωσία και ευκαιρίες αγοράς. Το Visa Innovation Program Europe κάνει ακριβώς αυτό, προσφέροντας σε δυναμικές fintech εταιρείες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα πρόσβαση σε κορυφαίους συνεργάτες, ουσιαστική τριβή με την αγορά και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν φέτος αποδεικνύουν τη δύναμη και την ωριμότητα του fintech οικοσυστήματος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το agentic commerce, οι B2B πληρωμές και το open finance. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τον 8ο κύκλο του προγράμματος, σε συνεργασία με τη Visa και τη Eleven Ventures, συμβάλλοντας ώστε οι startups να μετατρέπουν καινοτόμες λύσεις σε ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά.»

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν για το Visa Innovation Program Europe 2026 για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα είναι οι εξής:

AgriNow (Ελλάδα): Η AgriNow είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εργατικού δυναμικού με τεχνητή νοημοσύνη που ψηφιοποιεί την πρόσληψη αγροτικής εργασίας, επιτρέποντας στους αγρότες να βρίσκουν πιστοποιημένους εργαζόμενους, να διαχειρίζονται συμβάσεις και κανονιστική συμμόρφωση και να καταβάλλουν μισθούς νόμιμα, με διαφάνεια και έγκαιρα - συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής απασχόλησης.

Better (Ισραήλ): Μετατρέπει τις απορριφθείσες online πληρωμές σε εγγυημένα έσοδα σε πραγματικό χρόνο για παρόχους πληρωμών και εμπόρους, διασφαλίζοντας και επανεκτελώντας τις συναλλαγές τη βέλτιστη χρονική στιγμή - απρόσκοπτα και χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του πελάτη.

Cloudigo (Μάλτα): Συνδέει τις αποταμιεύσεις, ανταμοιβές και παροχές εργαζομένων, μετατρέποντάς τις καθημερινές αγορές σε αξία για καταναλωτές, εμπόρους και εργοδότες.

Paytic (Καναδάς): Η Paytic είναι μια πλατφόρμα back-office για πληρωμές που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες σχεδιάζονται, υλοποιούνται και διαχειρίζονται σε τράπεζες, fintech εταιρείες, παρόχους επεξεργασίας πληρωμών και μεγάλους εμπορικούς οργανισμούς.

GYST (H.Π.Α.): Παρέχει υποδομή agentic AI για δημιουργούς υπηρεσιών, μετατρέποντας τη ζήτηση του κοινού σε άμεσες εμπορικές ευκαιρίες, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία πωλήσεων, βοηθώντας τους να εξελιχθούν σε εμπόρους με τη στήριξη της Visa.

Outfindo (Τσεχία): Bοηθά τους εμπόρους να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των επιλογών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μετατρέποντας τα τεχνικά δεδομένα προϊόντων σε πληροφορίες φιλικές προς τον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη, διευκολύνοντας την ανακάλυψη, τη σύγκριση και τις προτάσεις προϊόντων τόσο σε ανθρώπινες όσο και σε agentic εμπειρίες αγορών.

Peanuds (Κύπρος): Δημιουργεί modular λογισμικό για τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα που βασίζονται σε κάρτες και λογαριασμούς, επιτρέποντας σε επιχειρηματικές τράπεζες και fintech εταιρείες να προωθούν τα δικά τους προγράμματα μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας, αντί να διαχειρίζονται πολλαπλούς παρόχους σε όλο τον ΕΟΧ.

Το Visa Innovation Program Europe σε αριθμούς

Από την έναρξή του το 2019, το Visa Innovation Program Europe,το οποίο διεξάγεται σε 15 χώρες, έχει λάβει περισσότερες από 1.900 αιτήσεις, με περίπου 250 fintechs να φτάνουν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Από αυτές, περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, επωφελούμενες από περισσότερες από 1.500 ώρες καθοδήγησης και περισσότερες από 750 συστάσεις σε συνεργάτες της Visa. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 110 επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων και του ευρύτερου οικοσυστήματος της Visa.

Χρονοδιάγραμμα

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026, και θα κορυφωθεί με το Visa Innovation Program Europe Summit, όπου οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδό τους σε στελέχη της αγοράς, ανώτατα στελέχη της Visa, αποφοίτους του προγράμματος και μέλη του ευρύτερου οικοσυστήματος fintech. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://visainnovationprogram.com/