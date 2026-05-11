Στάση αναμονής στο ταμπλό του ΧΑ – Οριακές διακυμάνσεις με συγκρατημένο τζίρο

Επιφυλακτικά, και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κινούνται τη Δευτέρα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Παρά τα νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq την Παρασκευή, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τις εκατέρωθεν προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη, σημειώνοντας ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε μέρος της αισιοδοξίας της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τιμές του Brent να ενισχύονται άνω του 3% και προς τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αδιέξοδο στο Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις αγορές ενέργειας καθώς, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα, θα χρειάζονταν αρκετοί μήνες μέχρι να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς ρυθμούς.

Όσο περισσότερο διαρκεί το σοκ προσφοράς στην αγορά ενέργειας, τόσο εντονότερη γίνεται η οικονομική πίεση στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα αν ενταθούν οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις στην αγορά. Γι’ αυτό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται μέσα στην εβδομάδα τα στοιχεία της International Energy Agency για την πορεία των αποθεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο ακραίων σεναρίων. Όπως εξηγούν, είτε ο Τραμπ θα πετύχει τον στόχο του, η Τεχεράνη θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις του και θα επιτευχθεί μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου, είτε τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που σήμερα προεξοφλούν οι αγορές, με τον αντίστοιχο κίνδυνο νέας έντονης μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα οι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικρά πρόσημα, με απώλειες 0,12% και 0,68% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE100 ενισχύεται 0,20%.

Εντός συνόρων, κι ενώ οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων συνεχίζονται, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.284 μονάδες με οριακή άνοδο 0,17%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών με εναλλαγές προσήμου.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που ενισχύεται 0,28% στις 2.635,54 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η ΕΤΕ ξεχωρίζει με άνοδο 0,88% στα 14,41 ευρώ, και ακολουθούν Τρ. Κύπρου και Alpha Bank ενισχυμένες περί του 0,2%-0,3%. Σε οριακά θετικό έδαφος κινείται η Optima (+0,05%), ενώ Eurobank και Τρ. Πειραιώς καταγράφουν μικρές απώλειες 0,40% και 0,12% αντίστοιχα.

Λίγο μετά τις 11:00 η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,9:1 με 60 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 31 σε αρνητικό και 56 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 19,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,13 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.