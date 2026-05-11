Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 - Τι δηλώνει ο Μητσοτάκης

Στη δημοσιότητα, δόθηκαν σήμερα Δευτέρα από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (έτος χρήσης 2024)

Στη δημοσιότητα, δόθηκαν σήμερα Δευτέρα από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (έτος χρήσης 2024).

Είναι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων, επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών.

Δείτε όλα τα Πόθεν Έσχες εδώ

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη χρήση 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.673 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.563 ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση/διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Δείτε το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού εδώ

Ακολουθούν οι δηλώσεις των υπόλοιπων αρχηγών κομμάτων: