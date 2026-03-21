Επίθεση drone στις ιρακινές υπηρεσίες πληροφοριών στη Βαγδάτη - Ένας νεκρός

Ένας αξιωματικός του ιρακινού στρατού σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα «εκτός νόμου ομάδες» εναντίον του αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

«Ένας αξιωματικός έπεσε μάρτυρας», ανέφερε η υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράκ σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας «μια τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία εκτός νόμου».

Νωρίτερα, αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι η επίθεση είχε στόχο το κτίριο τηλεπικοινωνιών μιας ιρακινής υπηρεσίας ασφαλείας που συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στη μάχη κατά των τζιχαντιστών, σημείωσε η ίδια πηγή.

Δεύτερο drone, που μαγνητοσκοπούσε την επιχείρηση, έπεσε στους χώρους αθλητικού κέντρου όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, πρόσθεσε.

