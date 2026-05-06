Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Βελόπουλου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Την άρση ασυλίας του Κυρ. Βελόπουλου εισηγείται, ομοφώνως, η επιτροπή Δεοντολογίας
Η ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Βελόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα.

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής, η επιτροπή Δεοντολογίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ομοφώνως, με τον κ. Βελόπουλο να ζητά και ο ίδιος, την άρση της ασυλίας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Βελόπουλος μηνύθηκε από πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έλαβαν χώρα το 2025.

Η ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Βελόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δήμος Αθηναίων: 182 προσλήψεις με μισθό έως και 1.600 - Όλες οι ειδικότητες

Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Τα γαλάζια «πηγαδάκια» για την επίσκεψη Τραμπ - Το «όχι» Καραμανλή - Η επιστροφή του… 2015 πάνω από τον Τσίπρα

tags:
Βουλή
Κυριάκος Βελόπουλος
Βουλευτική ασυλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider