Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το ρωσικό τάνκερ Deyna

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε και συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μέσω του Χ.

Το τάνκερ, με σημαία Μοζαμβίκης και προερχόμενο από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, συνελήφθη στην δυτική Μεσόγειο ύποπτο ως μέλος του σκιώδους ρωσικού στόλου, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές.

Η έρευνα για ψευδή σημαία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των γαλλικών αρχών που ειδοποίησαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το πλοίο θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και θα συνεχισθούν οι έρευνες.

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, ο οποίος επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους βρετανούς συμμάχους μας, διευκρίνισε η γαλλική λιμενική αρχή της Μεσογείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ