Η Ελβετία διακόπτει τις εξαγωγές όπλων προς τις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν

Την περασμένη εβδομάδα, η Ελβετία είχε ανακαοινώσει το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη εξαιτίας του «αυξανόμενου κινδύνου» για την ασφάλεια των διπλωματών της.

Η Ελβετία δήλωσε σήμερα ότι δεν θα εκδίδει άδειες σε εταιρίες για την εξαγωγή όπλων στις ΗΠΑ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στο Ιράν, επικαλούμενη την ουδετερότητά της.

«Η εξαγωγή πολεμικού υλικού σε χώρες που εμπλέκονται στη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να εγκριθεί για όσο διάστημα διαρκεί η σύγκρουση», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση. «Οι εξαγωγές πολεμικού υλικού στις ΗΠΑ δεν μπορούν να εγκριθούν προς το παρόν», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ελβετία είχε ανακαοινώσει το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη εξαιτίας του «αυξανόμενου κινδύνου» για την ασφάλεια των διπλωματών της, ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη από τη Βέρνη.

Για δεκαετίες, η ελβετική διπλωματία αντιπροσώπευε τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον «σέβεται την απόφαση της ελβετικής κυβέρνησης» και εκφράζει «βαθιά ευγνωμοσύνη για την αφοσίωση» του προσωπικού της, ανέφερε από την πλευρά της η αμερικανική πρεσβεία στη Βέρνη.