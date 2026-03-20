Ιράν: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ⁠σκοτώθηκε σε πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι «αποδεκατίζεται».

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε χθες Πέμπτη ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ