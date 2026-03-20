Το Ιράν διαβεβαιώνει πως η παραγωγή πυραύλων «συνεχίζεται» παρά τον πόλεμο

Χθες, Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον την ικανότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους» ούτε «να εμπολουτίζει το ουράνιο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν, την επομένη δηλώσεων από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. (...) Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι' αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί-Μοχαμάντ Ναϊνί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

