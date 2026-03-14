Γερμανία: Ο υπ. Ενέργειας καλεί σε αύξηση των ΑΠΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας κάλεσε τη χώρα να επιταχύνει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως τρόπο ενίσχυσης της ενεργειακής της ασφάλειας και μείωσης της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ό,τι ωφελεί το κλίμα ενισχύει επίσης την ασφάλεια και την οικονομική μας ισχύ», δήλωσε ο Κάρστεν Σνάιντερ σε προετοιμασμένες δηλώσεις για ένα συνέδριο στο Βερολίνο το Σάββατο. «Κάθε επιπλέον κιλοβατώρα ανανεώσιμης ενέργειας καθιστά τη χώρα μας λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και κάνει τον ενεργειακό μας εφοδιασμό πιο ασφαλή».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι προσπάθειες της Γερμανίας να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα επιβραδύνθηκαν πέρυσι, καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν μόλις κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Αυτό σήμαινε ότι η χώρα για άλλη μια φορά δεν πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί από τον Νόμο για την Προστασία του Κλίματος, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και των υπολειμματικών εκπομπών, δηλαδή των αερίων που παραμένουν στην ατμόσφαιρα αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες αφαίρεσής τους ή αποφυγής τους.

Ο Σνάιντερ σημείωσε ότι υπάρχει αυξανόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αντλιών θερμότητας, αλλά τόνισε ότι συνολικά η «πρόοδος είναι πολύ αργή».

Η μείωση των εκπομπών στον ενεργοβόρο βιομηχανικό τομέα οφειλόταν κυρίως στην αδύναμη οικονομία της Γερμανίας, ενώ οι εκπομπές από τους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων αυξήθηκαν.

Ο πόλεμος στο Ιράν υπενθύμισε για άλλη μια φορά στη Γερμανία πόσο εκτεθειμένος είναι ο βιομηχανικός πυλώνας της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι τιμές ενέργειας αυξάνονται απότομα.