Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση των Μεταφορών

Την ερχόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Την ερχόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, είναι:

α) η τροποποίηση των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου και του πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, ιδίως μέσω του ελέγχου μικροσωματιδίων και της επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,

β) η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων,

γ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιβατικών μεταφορών,

δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των οδικών - εμπορευματικών μεταφορών,

ε) η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της ηλεκτροκίνησης και

στ) η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider