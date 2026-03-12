Η Air New Zealand ακυρώνει 1.100 πτήσεις σε ένα δίμηνο λόγω της τιμής της κηροζίνης

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επικαλεστούν νόμους που είχαν αρχικά ισχύσει πριν από δεκαετίες για να περιορίσουν τη χρήση οχημάτων στην περίπτωση που μειωθούν τα αποθέματα καυσίμων της χώρας.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επικαλεστούν νόμους που είχαν αρχικά ισχύσει πριν από δεκαετίες για να περιορίσουν τη χρήση οχημάτων στην περίπτωση που μειωθούν τα αποθέματα καυσίμων της χώρας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει οδηγήσει στον ντε φάκτο αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη Νεοζηλανδή υπουργό Οικονομικών Νίκολα Γουίλις, έχουν διεξαχθεί συζητήσεις για το ενδεχόμενο επίκλησης νόμων που απαιτούν από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να ορίζουν μία ημέρα την εβδομάδα κατά την οποία δεν θα χρησιμοποιούν το όχημά τους. Επιτρέπουν επίσης στην κυβέρνηση να εγκρίνει την πώληση κουπονιών για τον περιορισμό της χρήσης καυσίμων.

Οι «ημέρες χωρίς αυτοκίνητο» είχαν τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 1979 ως τον Μάιο του 1980 μετά την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν την ώρα που σήμερα οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Νέα Ζηλανδία εξαρτάται πολύ από τις εισαγωγές καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 10% από την αρχή του πολέμου, ενώ αυτή του ντίζελ κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών Gaspy.

Στο μεταξύ ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, η Air New Zealand, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ακυρώσει 1.100 πτήσεις τους επόμενους δύο μήνες, κυρίως εσωτερικές, λόγω της τιμής της κηροζίνης.

Περίπου το 5% των πτήσεων της Air New Zealand θα ακυρωθούν, επηρεάζοντας 44.000 επιβάτες, δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας Νίχιλ Ραβισανκάρ.

«Δεδομένης της πρωτοφανούς αστάθειας στις τιμές της κηροζίνης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προσαρμόζουν τους ναύλους και τα δρομολόγιά τους για να διαχειριστούν τον αντίκτυπο αυτής της σημαντικής αύξησης του κόστους», εξήγησε.

Ο Ραβισανκάρ εξήγησε ότι η κηροζίνη κοστίζει συνήθως περίπου 85 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, αλλά οι τιμές έχουν πλέον διπλασιαστεί και εκτίμησε ότι η ακύρωση πτήσεων θα βοηθήσει στη διατήρηση όσο το δυνατόν χαμηλότερων τιμών στα εισιτήρια και θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ