Κέρδη στις ευρωαγορές - «Βουτιά» 12,7% για Diageo

Η Diageo, η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών υποβάθμισε τις προοπτικές για τις πωλήσεις και τα κέρδη το 2026.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις άρχισαν να υποχωρούν καθώς τέθηκε σε ισχύ καθολικός δασμός 10% και όχι 15% όπως είχε αρχικά αναγγείλει ο Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό στις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,69% στις 633,46 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,91% στις 6.172,36 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άνοδο 0,74% στις 25.171 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στις 8.559 μονάδες με +0,47%.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε κέρδη 1,08% στις 10.795 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε κατά 1,11% στις 47.170 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 βρέθηκε στις 18.461 μονάδες, με άνοδο 1,49%.