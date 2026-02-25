ΧΑ: «Έσπασε» το τριήμερο πτωτικό σερί του Γενικού Δείκτη - Κέρδη άνω του 2% στις τράπεζες

Οι μετοχές των τραπεζών, αλλά και το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips όπως η Metlen και ο ΟΤΕ, επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη να ανακτήσει το επίπεδο των 2.280 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κατάφερε την Τετάρτη να «σπάσει» το τριήμερο πτωτικό σερί από το οποίο προερχόταν, καθώς οι απώλειες που είχαν προηγηθεί ενεργοποίησαν αγοραστικά αντανακλαστικά.

Οι μετοχές των τραπεζών, αλλά και το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips όπως η Metlen και ο ΟΤΕ, επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη να κινηθεί σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και να ανακτήσει το επίπεδο των 2.280 μονάδων.

Λίγο πριν το διήμερο μπαράζ αποτελεσμάτων, μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού έδωσαν ψήφο» εμπιστοσύνης στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών. Η Citi αύξησε την τιμή -στόχο για την ΕΤΕ στα 16,50 ευρώ, η JP Morgan δήλωσε overweight για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ η Bank of America εκτίμησε ότι στο σύνολό τους θα υπερβούν τους στόχους που είχαν θέσει για το 2025 ως προς την αύξηση των χορηγήσεων και έθεσε τιμές-στόχους που υποδηλώνουν μεγάλα περιθώρια ανόδου.

Εκτός τραπεζικού κλάδου ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, η υπεραπόδοση της Metlen που βρέθηκε στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap με άλμα άνω του 5%, καθώς και το υψηλό τετραετίας του ΟΤΕ που έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 18,04 ευρώ.

Έτσι, σε μια ημέρα ήπιων κερδών για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, η ελληνική αγορά σημείωσε την όγδοη ανοδική της συνεδρίαση εντός του Φεβρουαρίου, και από αύριο μπαίνει δυναμικά σε ρυθμούς αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης οι Τρ. Πειραιώς, ΟΤΕ και Ideal Holdings, ενώ μετά το κλείσιμο ανακοινώνουν οι Eurobank και Helleniq Energy. Την Παρασκευή ακολουθούν, πριν το άνοιγμα, οι ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Αμείωτο το ενδιαφέρον και την ερχόμενη εβδομάδα, με ανακοινώσεις από ΟΠΑΠ, Optima Bank, Cenergy και Lamda Development.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν στις 2.283,73 μονάδες με κέρδη 1,09% και πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας.

Παρόμοια η κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε ενισχυμένος 2,12% στις 2.564,58 μονάδες με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος.

Σε αξιόλογα επίπεδα ο τζίρος της ημέρας, που διαμορφώθηκε σε 307,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €15,43 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 69 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 53 σε αρνητικό και 28 αμετάβλητων.

Πιο αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Metlen έκλεισε με άνοδο 5,25% στα 36,90 ευρώ, η Alpha Bank ενισχύθηκε 3,11% στα 3,72 ευρώ, ενώ η Τρ. Πειραιώς σημείωσε κέρδη 3,05% στα 8,05 ευρώ. Για τον ΟΤΕ οι συναλλαγές έκλεισαν στο +2,22% και στα 17,99 ευρώ, η Optima ακολούθησε ενισχυμένη 2,19% στα 9,81 ευρώ, ενώ με κέρδη πάνω από 1% ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, και οι μετοχές των Jumbo (+1,87%), ΕΤΕ (+1,79%) και Eurobank (+1,44%). Σε θετικό έδαφος, με μικρότερα κέρδη, βρέθηκαν και οι ΔΕΗ (+0,48%) και Τιτάν (+0,19%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Coca-Cola HBC με απώλειες 1,72% στα 54,40 ευρώ. ElvalHalcor και ΟΠΑΠ υποχώρησαν σε ποσοστό 1,50% και 1,15% αντίστοιχα, ενώ με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 0,5% ακολούθησαν οι Motor Oil, Lamda Development, Σαράντης, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Helleniq Energy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε το άλμα 8,35% της Ελλάκτωρ στα 1,37 ευρώ, καθώς και τα κέρδη άνω του 4% για τις μετοχές των Ideal Holdings και Profile. Με άνοδο περί του 2% ακολούθησαν οι Fourlis (+2,11%) και Άβαξ (+1,99%). Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Qualco και Trade Estates με απώλειες 1,77% και 1,26% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Bylot υποχωρώντας 0,32% στα 0,94 ευρώ.