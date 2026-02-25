Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ έργο 73 γεωτρήσεων στον ΤΟΕΒ Σελλάνων με προϋπολογισμό 27,5 εκατ. ευρώ

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ για την Υπογειοποίηση- Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 εντάχθηκε το έργο «Υπογειοποίηση- Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας» με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 27.556.321,50 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 στις 2 Ιουλίου 2019 με προϋπολογισμό 4.255.000 ευρώ, ωστόσο υπήρξε κίνδυνος απένταξης λόγω καθυστερήσεων και εκκρεμοτήτων τεχνικής ωρίμανσης.

Συνολικά προβλέπονται παρεμβάσεις σε 73 αρδευτικές γεωτρήσεις και τα δίκτυά τους, που καλύπτουν 14.400 στρέμματα. Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ανακατασκευή γεωτρήσεων και αυτοματοποίηση της άρδευσης με ηλεκτρονικές υδροληψίες, προπληρωμένες κάρτες, κεντρικό σύστημα ελέγχου και τηλεμετρία/τηλεέλεγχο με τα μήκη σωληνώσεων να φτάνουν τα 52.616,10 μέτρα.

Με την αναμόρφωσή του και την 4η τροποποίηση της ένταξης ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε στα 27,5 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότησή του να προέρχεται αποκλειστικά από το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 του ΥΠΑΑΤ.

Η συνέχιση του έργου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης, με εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, αντιμετώπιση προβλημάτων στα επιφανειακά δίκτυα, όπως διαρροές και θραύσεις, και βελτίωση της λειτουργίας των αντλιοστασίων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση επιφανειακών δικτύων με υπόγεια και εκσυγχρονισμό των αντλητικών συγκροτημάτων σε αγροκτήματα των περιοχών Καλογριανών, Μαραθέας, Κόρδας, Πεδινού, Προαστίου, Αγίας Τριάδας, Μαγούλας, Παλατοχωρίου, Ριζοβουνίου, Μακρυχωρίου και Σερβωτών, στην αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Σελλάνων.