Δομική Κρήτης: Νέα σύμβαση 2,14 εκατ. ευρώ με ΔΑΑ για έργα συντήρησης

Nέα σύμβαση, σε κοινοπραξία 50%-50% με την εταιρεία AMC ΑΕ (Εταιρεία Συντήρησης Αεροδρομίων Α.Ε.) με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, για το Έργο «MAINTENANCE SERVICES LOT 5 – PAVEMENTS» υπέγραψε η Δομική Κρήτης. Σύμφωνα με την εισηγμένη, η σύμβαση έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, προϋπολογισμό €2,14 εκατ., και δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον έτη, προϋπολογισμού €849 χιλ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, επιπλέον προβλέπονται οι διορθωτικές εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με συμφωνημένες τιμές και όρους. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το έργο αφορά στην προληπτική συντήρηση των κατωτέρω υποδομών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών:

Χώρο κίνησης αεροσκαφών (Apron & runways infrastructure)

Χώρο κίνησης πεζών και οχημάτων (landside pavements and infrastructure)

Δίκτυο γεφυρών αεροσκαφών και οχημάτων (bridges network)

Διαγραμμίσεις όλων των ανωτέρω (airside and landside marking)

Περίφραξη περιμετρικά του Αερολιμένα (fencing and gates)

«Η Κ/Ξ είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών έργων Πολιτικού Μηχανικού σε όλο το αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων προσγείωσης, των τροχοδρόμων, των οδικών δικτύων, των γεφυρών, της περίφραξης, των πυλών και των σημάνσεων πεζοδρομίων, όλα σε ένα πλήρως λειτουργικό περιβάλλον αεροδρομίου με αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας» τονίζεται.

«Η σύμβαση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ΔΑΑ στην τεχνική ικανότητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εμπειρία της Κ/Ξ στη διαχείριση πολύπλοκων και απαιτητικών υποδομών του Αερολιμένα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική προσήλωση της διοίκησης στους επιχειρησιακούς της στόχους» καταλήγει.