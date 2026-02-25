Παπασταύρου: «Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής»

Στο επίκεντρο της συζήτησης του Έλληνα Υπουργού με τους Αμερικανούς αξιωματούχους τέθηκε η στενή διμερής συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Νταγκ Μπέργκαμ και τον Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Κρις Ράιτ, είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη και της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του Έλληνα Υπουργού με τους Αμερικανούς αξιωματούχους τέθηκε η στενή διμερής συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με αιχμή τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron-HelleniqEnergy, καθώς και αυτές που υπεγράφησαν στο P-TEC, αλλά και στη χθεσινή Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Η συνάντησή μας με τους υπουργούς επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Doug Burgum και Chris Wright, επιβεβαίωσε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας. Η Ελλάδα άνοιξε τον δρόμο για τον Κάθετο Διάδρομο. Μια πρωτοβουλία σημαντική, με γεωπολιτικό αποτύπωμα, που αναγνωρίστηκε και από τις 22 χώρες που βρίσκονταν χθες στη Διάσκεψη που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος. Βρισκόμαστε στο κέντρο των Ενεργειακών Συμφωνιών που υπεγράφησαν χθες σε συνέχεια των Συμφωνιών του P-ΤEC στο Ζάππειο της Αθήνας. Συμφωνίες που αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Σήμερα, η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου και αξιόπιστος κόμβος ενεργειακής ασφάλειας. Αύριο, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε τον τομέα υδρογονανθράκων, να παράγουμε φυσικό αέριο προς όφελος των Ελλήνων, της Πατρίδας μας και συνολικά της Ευρώπης. Η ενέργεια είναι δύναμη. Δύναμη ασφάλειας, δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής. Προχωρούμε μπροστά με εθνική υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση».

Στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου θα συναντήσει τον Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, James Risch, και τα μέλη του Κογκρέσου, Chuck Fleischmann και Randal Weber.