Ανάκαμψη πάνω από τα 68.000 για το Bitcoin

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει άνοδο 6,74% στα 68.566 δολάρια στην μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τις 6 Φεβρουαρίου.

Πάνω από τα 68.000 επέστρεψε το Bitcoin σπάζοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί καθώς οι μετοχές παγκοσμίως κινούνται ανοδικά ενώ το επενδυτικό κλίμα παρουσιάζει βελτίωση εν όψει της ανακοίνωσης των μεγεθών της Nvidia.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει άνοδο 6,74% στα 68.566 δολάρια στην μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τις 6 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, το Ether, ενισχύεται 11,34% στα 2.067 δολάρια.

Τα μικρότερα tokens σημειώνουν επίσης κέρδη, με το Solana να κερδίζει περίπου 11%, ενώ το XRP κινείται ανοδικά κατά 7%.

«Η ανοδική κίνηση πιθανότατα αντανακλά κάποια συμπεριφορά dip-buying μετά το παρατεταμένο sell-off», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην Nvidia που αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το «καμπανάκι» της Τετάρτης τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει την δυνατότητα του Τραμπ να χρησιμοποιεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς οδήγησε σε απώλειες για τα κρυπτονομίσματα.

Στις 5 Φεβρουαρίου, το Bitcoin υποχώρησε περίπου 13% στις μεγαλύτερες απώλειες σε διάστημα τεσσάρων ετών, ενώ βρίσκεται σχεδόν 50% κάτω από το υψηλό των 127.000 δολαρίων που έφτασε τον Οκτώβριο.