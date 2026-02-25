Ειδήσεις | Διεθνή

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Χρυσό για ΗΠΑ σε άνδρες και γυναίκες στο χόκεϊ - Ο Τραμπ συνεχάρη μόνο τους άνδρες

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, η Εθνική Ανδρών και η Εθνική Γυναικών στο χόκεϊ των ΗΠΑ, κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να συγχαρεί την ανδρική ομάδα μέσω τηλεφώνου στα αποδυτήρια - παρουσία του Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος πανηγύριζε σαν μέλος της ομάδας πίνοντας μπύρες, η αναφορά του στις γυναίκες πρωταθλήτριες έγινε μόνο ως (σεξιστικό) «αστείο» μεταξύ ανδρών.

«Πρέπει να καλέσουμε και τη γυναικεία ομάδα, γιατί μάλλον θα δεχόμουν πρόταση μομφής αν δεν το έκανα», ακούστηκε να λέει ο πρόεδρος, προκαλώντας γέλια στο ανδρικό ακροατήριο.

Φωτογραφία: @associatedpress

