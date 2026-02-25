Διευκρινίσεις Χατζηδάκη για τις δηλώσεις για κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω ΚΑΕΚ

Διευκρινίσεις από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω ΚΑΕΚ.

Διευκρινιστική ανακοίνωση σε σχέση με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους αγρότες, οι οποίες αποδεικνύουν την κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω ΚΑΕΚ, εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

«1. Όπως έχει ήδη αποφασιστεί από την κυβέρνηση για ιδιοκτησίες κάτω των 20 στρεμμάτων δεν απαιτείται από τους αγρότες η υποβολή ΑΤΑΚ προκειμένου να λάβουν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αρκεί η υποβολή ΚΑΕΚ.

2. Στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται η υποβολή ή η επανυποβολή ή η διόρθωση του σχετικού ΑΤΑΚ αν αυτό έχει υποβληθεί. Αρκεί μόνο το ΚΑΕΚ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πρέπει να ζητούν τίποτα παραπάνω από τους εν λόγω αγρότες», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.