Ρωσία: Περιορισμός πτήσεων σε τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας

Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή εναέριας κυκλοφορίας Rosaviatsia, την ώρα που η ρωσική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με drone.

Τουλάχιστον επτά drone που κατευθύνονταν προς την Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

