Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο

Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο
Έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Χίου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επίσης, μήνυμα στάλθηκε και στη Σέριφο, το οποίο αναφέρει ότι «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές».

