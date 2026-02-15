Παπαναστασίου: Η ενέργεια στην Κύπρο όμηρος τοπικών συμφερόντων – Στρέβλωση η απομόνωση

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ εκτεθειμένη σε ενεργειακές αβεβαιότητες. Στηρίζεται στο δικό της σύστημα και μόνον», σημειώνει ο πρώην υπουργός Ενέργειας σε συνέντευξή του στον «Πολίτη».

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η ενεργειακή της πορεία της Κύπρου, όπως σημειώνει σε συνέντευξή του στην κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης» ο Γιώργος Παπαναστασίου, τέως υπουργός Ενέργειας της Κύπρου. Όπως συμπληρώνει, η καθυστέρηση στρατηγικών επιλογών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια και το κόστος ηλεκτρισμού.

Υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος μεγαλύτερου τιμήματος, αυτού της ανεπάρκειας ηλεκτρισμού», καθώς μονάδες συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής αναμένουν τη μετάβαση σε φυσικό αέριο, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Με πολλές αναφορές που παραπέμπουν στο «πάγωμα» της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου Great Sea Interconnector, o πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι η ενεργειακή απομόνωση της χώρας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα. Όπως δηλώνει, μια χώρα χωρίς ενεργειακές διασυνδέσεις, εξαρτώμενη αποκλειστικά από την τοπική παραγωγή, παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους, υψηλά κόστη παραγωγής, περιορισμένο ανταγωνισμό και ανασφάλεια εφοδιασμού. «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ εκτεθειμένη σε ενεργειακές αβεβαιότητες. Στηρίζεται στο δικό της σύστημα και μόνον», σημειώνει.

Όρος επιβίωσης η φθηνή ενέργεια

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας ότι εμπορικά πάρκα ΑΠΕ παράγουν χαμηλού κόστους ενέργεια, ωστόσο αποζημιώνονται με βάση το κόστος της συμβατικής παραγωγής της ΑΗΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό διατηρεί υψηλή την κερδοφορία στην αλυσίδα τροφοδοσίας, χωρίς ουσιαστική μετακύλιση οφέλους στον τελικό καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη ενεργειακής διασύνδεσης, τονίζοντας ότι η χώρα «έμεινε στις μελέτες βιωσιμότητας και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα», φωτογραφίζοντας τα προσκόμματα από την πλευρά της Λευκωσίας στην υλοποίηση του Great Sea Interconnector.

Προσθέτει ότι στο σύγχρονο ενεργειακό και βιομηχανικό περιβάλλον, τα κράτη που θα επιβιώσουν και θα διατηρήσουν ανταγωνιστική παραγωγή είναι εκείνα που διαθέτουν πρόσβαση σε φθηνή και επαρκή ενέργεια.

Συνεχείς επιδοτήσεις

Παράλληλα, αναφέρεται στην επιρροή τοπικών συμφερόντων στην αγορά ενέργειας, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα πηγή ηλεκτρισμού εκτός τοπικού ελέγχου αντιμετωπίζεται ως απειλή στη μικρή αγορά της χώρας. Σε ό,τι αφορά ελέγχους και διερευνήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνει ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, κάνοντας αναφορά και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι ανάκληση ευρωπαϊκών χορηγιών προϋποθέτει αποδείξεις.

Σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις και την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, σημειώνει ότι πιθανόν υπήρχε και πολιτική διάσταση που ο ίδιος δεν κάλυπτε ή δεν αντιλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, επιμένει ότι ο βιώσιμος δρόμος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους είναι η πίεση στην αλυσίδα τροφοδοσίας ώστε μέρος της κερδοφορίας να φτάσει στον καταναλωτή. Όπως σημειώνει, λόγω αποτυχιών στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της αγοράς, το κράτος αναγκάστηκε να καταφύγει σε συνεχείς επιδοτήσεις και φορολογικές μειώσεις αντί να αντιμετωπίσει τις δομικές στρεβλώσεις του συστήματος.