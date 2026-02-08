Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Το Πεκίνο καταδικάζει την επίθεση σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ

Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Δράστης άνοιξε πυρ στις πύλες τεμένους πριν πυροδοτήσει εκρηκτικά που έφερε επάνω του, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 ανθρώπους.

Η Κίνα καταδίκασε σήμερα την επίθεση που έγινε την Παρασκευή σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, δεσμευόμενη να στηρίξει τις προσπάθειες της πακιστανικής κυβέρνησης να «διατηρήσει την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα».

Η Κίνα είναι «βαθιά σοκαρισμένη» από την επίθεση της Παρασκευής, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Δράστης άνοιξε πυρ στις πύλες τεμένους πριν πυροδοτήσει εκρηκτικά που έφερε επάνω του, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 ανθρώπους, στην πλέον αιματηρή επίθεση αυτού του είδους στην πακιστανική πρωτεύουσα εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

