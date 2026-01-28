Τροχαίο στη Ρουμανία: Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες οπαδούς - «Μπλόκαρε το τιμόνι»

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ Έλληνα γιατρός που συνομίλησε με τραυματία, αυτός του αποκάλυψε ότι μετά την πρώτη προσπέραση που έκανε το βαν των οπαδών, μπλόκαρε το τιμόνι του και δεν μπόρεσε να στρίψει.

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία. Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.





Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση»

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»: Αυτό αποκάλυψε ένας από τους διασωθέντες του φονικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο κ. Δημήτρης Κούκουλας εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι τραυματίες, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή του καθώς είναι γαστρεντερολόγος. ΄Όταν έμαθε τι συνέβη, πήγε στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν στην Τιμισοάρα για να βοηθήσει όπου μπορεί, όπως είπε.

Ερωτώμενος για το εάν κατάφερε να μιλήσει με κάποιον από τους τραυματίες, σημείωσε πως μίλησε με τους δύο που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο ένας, που έχει τα πιο ελαφριά τραύματα, του είπε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του Lane Assist και κόλλησε το τιμόνι.

«Μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε μία προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο» είπε, ειδικότερα ο γιατρός.

Προσέθεσε πως ο ασθενής είχε πλήρη διαύγεια και το επαναλαμβάνει συνεχώς.

Φτάνουν στη Ρουμανία οι γονείς των θυμάτων

Ο ίδιος ενημέρωσε πως έχει κινηθεί το πρωτόκολλο για να προχωρήσει η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και γονείς ορισμένων εκ των επτά έχουν ήδη φτάσει στη Ρουμανία για να γίνει αναγνώρισή τους.

Ο γιατρός, σε αυτό το σημείο, εμφανίστηκε φορτισμένος καθώς είχε μόλις μιλήσει με τους γονείς ενός εκ των θυμάτων. «Δεν έχω ανάσες» παραδέχθηκε.