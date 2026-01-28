Υπ. Κλιματικής Κρίσης: Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος συνεργασίας με την ΚΕΔΕ για το ν/σ «Ενεργή Μάχη»

Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της ΚΕΔΕ και των Δήμων στην πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση κινδύνων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαρκή και θεσμικό διάλογο.

Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο πρώτος κύκλος ουσιαστικής και παραγωγικής συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την προετοιμασία και συνδιαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή Μάχη».

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο θεσμικής συνέργειας και κοινής στόχευσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και της διαβούλευσης, καταγράφηκαν αναλυτικά οι θέσεις, οι παρατηρήσεις και οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Δημάρχων, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.

Το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων αυτών ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, αντανακλώντας την κοινή βούληση για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις επιχειρησιακές προκλήσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της ΚΕΔΕ και των Δήμων στην πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση κινδύνων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαρκή και θεσμικό διάλογο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της πολιτικής προστασίας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της δημόσιας ασφάλειας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα της συνδιαμόρφωσης νομοθετικών κειμένων με την ενεργή παρουσία των τοπικών αρχών και ενισχύει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ισότιμου και ενεργού εταίρου στη χάραξη εθνικών στρατηγικών.