Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της ICE στη Μινεσότα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της ICE στη Μινεσότα
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επτά δουλειές με μεγάλο μισθό χωρίς πτυχίο

Ντόμινο αντιδράσεων από την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λειψυδρία: Γιατί ενώ βρέχει στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετό νερό

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Διαδηλώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider