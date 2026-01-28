Σύσκεψη στο Μαξίμου για το Κυκλοφοριακό - Τα σενάρια για αποσυμφόρηση των δρόμων

Αν και πρόκειται για μία από τις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης.

Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από μία ευρεία γκάμα πρωτοβουλιών, παραμένει σε πρώτο πλάνο για την κυβέρνηση. Εξ ού και σήμερα, Τετάρτη (28/01), σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τεθεί επί τάπητος το μείζον πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Αν και πρόκειται για μία από τις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου για ενημέρωση, σχεδιασμό και προετοιμασία, η αντιμετώπιση της υπέρμετρης επιβάρυνσης συγκεκριμένων οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αναζητά λύσεις αποσυμφόρησης.

