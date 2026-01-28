Σε ρυθμούς MSCI η Λεωφόρος Αθηνών – Νέα άνοδος για τον Γενικό Δείκτη

Σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, με αυξημένο τζίρο ο οποίος ήδη πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου ξεπερνούσε τα 50 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές μετοχές, που πρωταγωνίστησαν στη χθεσινή συνεδρίαση, συνεχίζουν ανοδικά, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνονται διαθέσεις διόρθωσης. Η μετοχή της ΕΤΕ «φλερτάρει» με τα 16 ευρώ, ενισχυμένη νωρίτερα έως 1,43%, περί του 1,5% ενισχύεται και η Alpha Bank, ενώ με κέρδη περί του 1% διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Eurobank και Τρ. Πειραιώς.

Στην «κορυφή» ωστόσο των κερδών του FTSE Large Cap βρίσκονται μη τραπεζικοί τίτλοι, με την ElvalHalcor στο +3,45%, τη Metlen στο +2,12% και τις ΔΕΗ και Cenergy ενισχυμένες 1,71% και 1,62% αντίστοιχα.

Είναι προφανές ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της ανόδου και «οδηγεί» τις αποτιμήσεις σε νέα επίπεδα, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται μόνο εντός του 2026 σε ποσοστό περί του 9,1%, και τον δείκτη των τραπεζών στο ίδιο διάστημα να καταγράφει συνολικά κέρδη περί του 21%!

Αν και μεσολαβεί μεγάλο διάστημα μέχρι την ετυμηγορία του MSCI, το βέβαιο είναι ότι οι μετοχές που επηρεάζονται πιο άμεσα από αυτή την πιθανή αναταξινόμηση θα συνεχίσουν (ήδη από χθες) να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.338,43 μονάδες με άνοδο 1,07%, ενώ ο ΔΤΡ υπεραποδίσει εκ νέου, ενισχυμένος 1,77% στις 2.821,08 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,6:1, με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, 42 σε αρνητικό και 45 αμετάβλητους.