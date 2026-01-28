Γιώργος Καραγεώργος: O επικεφαλής της Freedom24 στην Ελλάδα αναλύει τις επενδυτικές τάσεις του 2026

Μετά από μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για τις διεθνείς αγορές, το 2026 ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Μετά από μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για τις διεθνείς αγορές, το 2026 ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Ο Γιώργος Καραγεώργος, επικεφαλής της Freedom24 στην Ελλάδα, μιλά για τις βασικές τάσεις της νέας χρονιάς, τις επιλογές που προτιμούν οι Έλληνες επενδυτές και τον τρόπο με τον οποίο ένα σωστά δομημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να παραμείνει ανθεκτικό σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Το 2025 υπήρξε μια επεισοδιακή χρονιά για τις αγορές, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά. Και καθώς μπαίνουμε στο 2026, έχουμε μπροστά μας, όπως όλα δείχνουν, νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, αλλά και μια Ευρώπη αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Το επενδυτικό τοπίο το 2026 αναμένετε ότι θα είναι εξίσου συναρπαστικό;

Πράγματι, στις αρχές του 2026, το επενδυτικό περιβάλλον διαμορφώνεται μέσα σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής κυρίως αβεβαιότητας, ωστόσο διαφαίνεται ότι οι αγορές σταδιακά περνούν σε φάση σταθεροποίησης. Σύμφωνα με την πρόβλεψη των αναλυτών μας, τη φετινή χρονιά αναμένεται παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ σε επίπεδο 2,7% με 3,1%, ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, χωρίς όμως να επιστρέφουμε στην εποχή των μηδενικών επιτοκίων.

Στη Freedom24 εκτιμούμε ότι το 2026 δεν θα είναι μια χρονιά κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε και σε μία περίοδο «εύκολου χρήματος». Επομένως, αυτό που έχουμε να προτείνουμε στους επενδυτές είναι να διαμορφώσουν το χαρτοφυλάκιό τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να παραμένει ανθεκτικό ακόμα και σε περίπτωση αναταράξεων.

Με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες προσπαθούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το κομμάτι των επενδύσεων. Έχοντας καλύτερη εικόνα για την αγορά, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις τάσεις του 2026, που θα πρέπει να έχουν υπόψη οι Έλληνες επενδυτές;

Σίγουρα ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις επενδυτικές τάσεις είναι η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι αγορές κινούνται στο ρυθμό της. Το επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται μόνο σε εταιρείες που αναπτύσσουν τους λεγόμενους ημιαγωγούς (semiconductors), αλλά κυρίως σε εκείνες που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για ανάπτυξη υποδομών, cloud, λογισμικού και άλλων λύσεων που συνδυάζουν τις νέες τεχνολογίες με αυξημένες ταμειακές ροές.

Παράλληλα, βλέπουμε να ξεκινά ένας μακροχρόνιος κύκλος αυξημένων επενδύσεων σε ενέργεια και υποδομές, όπως εξόρυξη πετρελαίου, ηλεκτρικά δίκτυα, data centers και τηλεπικοινωνίες. Οι αμυντικές δαπάνες επίσης παραμένουν υψηλές, ενισχύοντας τον ευρύτερο τομέα της βιομηχανίας εξοπλισμών. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι τα ομόλογα επανέρχονται δυναμικά ως εργαλείο σταθερού εισοδήματος και μείωσης κινδύνου, ενώ το δολάριο παραμένει υπό πίεση. Ο μεγάλος κερδισμένος όμως της αβεβαιότητας και του γεωπολιτικού στρες είναι ο χρυσός όπου λειτουργεί πλέον, πέρα από εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, και ως αποθεματικό από ολοένα και περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες καταγράφοντας ιστορικά υψηλά.

Ποια είναι η γκάμα των επιλογών που προσφέρετε στους πελάτες σας; Με δεδομένο ότι οι επενδυτικές πλατφόρμες αναπτύσσονται ταχύτατα διεθνώς, και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους εντείνεται, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την πλατφόρμα της Freedom24;

Η Freedom24 παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο επενδυτικά προϊόντα από 15 διεθνή χρηματιστήρια συμπεριλαμβανομένου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Χρησιμοποιώντας το κινητό ή τον υπολογιστή του, ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να επενδύσει με ασφάλεια σε μετοχές, ETFs, ομόλογα και παράγωγα με πολύ ανταγωνιστικές προμήθειες για βασικές συναλλαγές.

Εκτός από το πολύ μεγάλο εύρος επενδυτικών εργαλείων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυτό που κάνει τη Freedom24 να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι το ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που προσφέρει. Πρόκειται για τη μοναδική διεθνή επενδυτική πλατφόρμα με φυσική παρουσία στη χώρα μας, πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον και τοπική ομάδα που υποστηρίζει οποιοδήποτε αίτημα 24/7 στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, η ιδιότητά μας ως άμεσο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενισχύει την αξιοπιστία μας και συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ταχύτητας και εξυπηρέτησης.

Μπορείτε να μοιραστείτε στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων επενδυτών; Γνωρίζω ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχετε καταφέρει να προσελκύσετε πάνω από 120.000 πελάτες στην Ελλάδα. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε κατά πόσο προτιμούν το ελληνικό χρηματιστήριο ή αν μέσω της Freedom24 στρέφονται σε επενδυτικές ευκαιρίες και εκτός συνόρων.

Οι Έλληνες επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδυτικά προϊόντα με χαμηλό κόστος, εύκολη πρόσβαση και δυνατότητες διαφοροποίησης. Η πλειονότητα των πελατών μας -σχεδόν σε ποσοστό 95%- επενδύει στις αμερικανικές αγορές και κυρίως στους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι NVDA, AMD, META και TSLA. Επίσης, εντοπίζουμε έντονο ενδιαφέρον για ETFs που προσφέρουν έκθεση σε ευρύτερους κλάδους και αγορές. Κατανοούμε, λοιπόν ότι σταδιακά αναπτύσσεται στην Ελλάδα μία υγιής και διαφαροποιημένη επενδυτική κουλτούρα, κάτι που αποτελεί και σημαντικό στόχο για εμάς, ως Freedom24.

Όσον αφορά στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρατηρούμε όλο και εντονότερο ενδιαφέρον για τις εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των εξαγωγών, των μεταφορών, του λιανεμπορίου και των τυχερών παιχνιδιών. Σίγουρα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές εταιρείες δεν πλησιάζει το αντίστοιχο για τους διεθνείς κολοσσούς, αλλά με δεδομένο ότι παρατηρείται ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ένας από τους στόχους μας είναι η προώθηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια, εν μέρει και λόγω της διείσδυσης των social media, το επενδυτικό τοπίο έχει αλλάξει, υποχρεώνοντας τις εποπτικές Aρχές να απευθύνουν συχνές προειδοποιήσεις προς τους επενδυτές ώστε να αποφεύγουν απόπειρες εξαπάτησης. Εσείς παρακολουθείτε αυτές τις εξελίξεις; Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες επενδυτικές απάτες που διαπιστώνετε και με ποιον τρόπο προστατεύετε τους πελάτες σας;

Οι πιο συνηθισμένες επενδυτικές απάτες σήμερα ακολουθούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, εκμεταλλευόμενες κυρίως την υπόσχεση του «σίγουρου και γρήγορου κέρδους». Κυριαρχούν οι ψεύτικες πλατφόρμες με προϊόντα forex και crypto, που προσελκύουν θύματα μέσω social media με υποσχέσεις παθητικού εισοδήματος και πλαστά στοιχεία εποπτείας, εμφανίζοντας εικονικά κέρδη που δεν μπορούν ποτέ να ρευστοποιηθούν. Παράλληλα, εξαπλώνονται τα λεγόμενα pig-butchering scams, όπου η απάτη ξεκινά από προσωπική διαδικτυακή γνωριμία και εξελίσσεται σε «επενδυτική ευκαιρία». Σημαντική κατηγορία επίσης αποτελούν και τα σύγχρονα pump & dump σχήματα σε memecoins και μικρές μετοχές, τα οποία οργανώνονται σε κλειστές online κοινότητες. Τέλος, συχνό φαινόμενο είναι οι απάτες «ανάκτησης κεφαλαίων», που στοχεύουν εκ νέου τα ήδη εξαπατημένα θύματα.

Προς αποφυγή των παραπάνω απειλών, η Freedom24 εποπτεύεται από τη CySEC, συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες MiFID II και έχει μητρική εταιρεία εισηγμένη στο NASDAQ. Διατηρούμε τα κεφάλαια των πελατών μας διαχωρισμένα από αυτά της εταιρείας σε αξιόπιστους θεματοφύλακες, με αυστηρούς ελέγχους και διαδικασίες KYC/AML.

Μπορείτε να μας περιγράψετε το πλάνο σας για μελλοντική ανάπτυξη της Freedom24 στην Ελλάδα;

Η στρατηγική εξέλιξης της Freedom24 στην ελληνική αγορά επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ψηφιακού οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που θα καλύπτει τόσο τις επενδυτικές όσο και τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών. Βασική επιδίωξη είναι να εδραιωθεί ως η κύρια επιλογή του Έλληνα επενδυτή, προσφέροντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία, αξιοπιστία και υψηλού επιπέδου υποστήριξη. Προσπαθούμε συνεχώς να εξελίσσουμε νέες λειτουργίες όπως προηγμένη παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, μεταφορές χρημάτων και τίτλων μεταξύ χρηστών, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες που θα ενταχθούν σταδιακά. Όλες οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται με αυστηρή προσήλωση στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με μακροπρόθεσμο στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής παιδείας και της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης στην ελληνική αγορά.