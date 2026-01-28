Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου
Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση Β+ από Δ που είναι σήμερα.

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021- 2027» εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου Αμαρουσίου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 3.198.236 ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση παλαιών λεβήτων και παλαιών ψυκτών με αντλίες υψηλού βαθμού απόδοσης, αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ, σύστημα κεντρικού ελέγχου- ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου. Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση Β+ από Δ που είναι σήμερα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επτά δουλειές με μεγάλο μισθό χωρίς πτυχίο

Ντόμινο αντιδράσεων από την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λειψυδρία: Γιατί ενώ βρέχει στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετό νερό

tags:
ΕΣΠΑ
Νίκος Παπαθανάσης
Δήμοι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider